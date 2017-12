Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord: “dopo Gerusalemme, tutti sanno chi è davvero Trump”

11 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, l’Onu (LaPresse)

Sul fronte della rivolta in Israele dopo le parole di Donal Trump interviene anche la Corea del Nord per provare a trovare un fronte di appoggio su cui far attacco comune al leader Usa: il portavoce del Ministero degli Esteri della Nord Corea si accoda ai vari Paesi internazionale spiegando «La decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale d'Israele e di trasferirvi l'Ambasciata americana è una palese trascuratezza e un insulto alla comunità internazionale. Trump, dopo aver parlato dal palco delle Nazioni Unite della distruzione totale di un Paese sovrano (proprio la Corea del Nord, ndr), è un vecchio pazzo, pertanto non c'è nulla di sorprendente in questa decisione». L’attacco diplomatico è molto evidente, Pyongyang cerca appoggi per dimostrare al mondo che le colpe sono degli Usa e non della loro minaccia missilistica continua: ecco, l’Onu è timido ma su questo punto di vista non completamente annebbiato e sa bene dove stanno colpe, responsabilità e minacce. Resta però il punto di oggi: Trump è accerchiato e il futuro non è certo roseo per i vari equilibri internazionali, Nord Corea in primis.

MACRON A ISRAELE, “FATE QUALCOSA PER LA PALESTINA”

La giornata di ieri è stata teatro di numerosi scontri diplomatici che mettono davanti l’evidenza di un pericolo reale per la geopolitica di tutto il mondo: una terza guerra mondiale “a pezzi”, come ha ribadito ieri il Papa all’Angelus in Piazza San Pietro, in cui la situazione in Medio Oriente dopo le parole di Trump su Gerusalemme resta tra i primissimi teatri di scontro. Nel vertice a Parigi tra Macron e Benjamin Netanyahu il clima non è stato dei più distensivi: «La decisione di Trump è contraria al diritto internazionale e pericolosa per la pace. L'unica soluzione è l'istituzione di due Stati che vivano in pace. Sono d'accordo con il premier Benjamin Netanyahu quando dice che bisogna dare una chance alla pace: allora fai un gesto per i palestinesi», spiega il presidente francese all’omologo israeliano. «Parigi è la capitale della Francia, Gerusalemme è la capitale di Israele», è invece la controreplica di Netanyahu che poi subisce il fuoco incrociato a distanza del Presidente turco Erdogan. «Israele è uno stato terrorista che uccide i bambini»: a tali parole, il n.1 di Israele ha gioco facile nel replicare, «non accetto lezioni da chi bombarda i curdi e favorisce i terroristi dell’Isis». Insomma, da Gerusalemme alla Siria, dalla Turchia fino al Medio Oriente in generale, senza dimenticare ovviamente la Corea del Nord: l’Onu ha parecchie gatte da pelare e il 2018 che si apre sembra già piuttosto “tormentato”.

