Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, l'Onu avverte: “Un conflitto avrebbe conseguenze catastrofiche”

15 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (Foto: LaPresse)

«Una guerra in Corea del Nord potrebbe avere conseguenze drammatiche». A parlare è Antonio Guterres, il segretario generale dell'Onu. Durante il suo viaggio in Giappone, dove ha incontrato il premier Shinzo Abe, ha messo in guardia sul pericolo di una Terza guerra mondiale. Guterres ha affermato che la chiave per risolvere la crescente minaccia nucleare e missilistica nordcoreana è rappresentata dalle sanzioni al regime di Kim Jong-un. Il Consiglio di Sicurezza, dunque, deve restare unito. «È importante che le parti capiscano l'urgenza di trovare una soluzione evitando quel tipo di confronto che potrebbe avere conseguenze tragiche per tutti», ha spiegato Guterres, secondo cui le risoluzioni Onu devono essere pienamente attuate innanzitutto da Pyongyang, ma anche dagli stati membri, «il cui ruolo è fondamentale per raggiungere il risultato a cui tutti miriamo, ovvero la denuclearizzazione della penisola».

LA CINA ALLONTANA L'OMBRA DELLA GUERRA, MA SI ESERCITA...

Nella penisola coreana non devono esserci più guerre e la denuclearizzazione deve essere raggiunta attraverso il dialogo e i negoziati. C'è massima convergenza su questo tra Cina e Corea del Sud: lo hanno fatto sapere i presidenti Xi Jinping e Moon Joe-in nel summit avuto ieri a Pechino dopo le aspre tensioni dei mesi scorsi per lo spiegamento al sud dei sistemi antimissile americani Thaad come deterrente per la Corea del Nord. La convinzione è che «il miglioramento dei rapporti tra Sud e Nord» aiuterà il progetto sull'abbandono delle ambizioni atomiche di Pyongyang. D'altra parte nella baia di Bohai, nel Mar Giallo, al largo delle coste della provincia nord-orientale del Liaoning, che confina con la Corea del Nord, sono cominciate esercitazioni a fuoco vero. Le terrà la Marina della Repubblica Popolare cinese fino a lunedì prossimo. Lo ha annunciato il quotidiano cinese Global Times, citando una nota dell'Agenzia di Sicurezza Marittima cinese. Si tratta della quarta esercitazione dell'anno per la Cina.

