TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, Seul accusa: “Pyongyang ha hackerato milioni di Bitcoin”

Terza guerra mondiale: le ultime notizie di oggi, 17 dicembre 2017. Corea del Nord, Seul accusa: “Pyongyang ha hackerato milioni di Bitcoin”. Tesoretto di 82,7 milioni di dollari

17 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Terza guerra mondiale, parata esercito Nord Corea (Foto: LaPresse)

Dietro gli attacchi hacker ai Bitcoin potrebbe esserci la Corea del Nord. Questo è il sospetto dell'intelligence sudcoreana, secondo cui Pyongyang avrebbe accumulato diversi milioni in criptovalute. Sono stati rubati almeno 7 milioni di dollari, ma questa somma oggi ha un valore decuplicato di 82,7 milioni. Gli hacker però non si sono fermati al furto di Bitcoin: si sono impadroniti anche dei dati personali di almeno trentamila persone. Secondo gli esperti, in questo modo la Corea del Nord intende evadere le sanzioni fiscali a cui è sottoposta. Da tempo infatti si sospetta che Kim Jong-un abbia raccolto un presunto tesoretto in criptovalute da impiegare contro le pesanti sanzioni che sono state inflitte al Paese. L'attacco in questione è stato compiuto lo scorso febbraio, ma è stato scoperto lo scorso luglio, senza che venissero individuate responsabilità. Nel mirino è finito Bithumb, network fondato in Corea del Sud. Dopo la violazione è stato chiesto un riscatto di vari milioni alla compagnia per restituire i dati personali dei tradire. Un altro attacco a settembre ha preso di mira invece Coinis, un altro invece è stato sventato a ottobre. Il governo della Corea del Sud sta provando a correre ai ripari, perché la materia non è soggetta a legislazione ora.

NORD COREA VS USA, KIM JONG-UN CHIEDE AIUTO AGLI EX KGB

Kim Jong-un teme complotti ed è ossessionato da un fantomatico piano degli Stati Uniti per ucciderlo, per questo avrebbe chiesto aiuto ai reduci del Kgb. Il retroscena è stato riportato da La Stampa, secondo cui il dittatore della Corea del Nord si è rivolto al vecchio servizio di spionaggio dell'Unione sovietica. Alcuni “consiglieri” nei mesi scorsi hanno raggiunto Pyongyang per mettere a punto una task force con il compito di addestrare le guardie del corpo di Kim Jong-un. Inoltre, starebbero impartendo lezioni ai nordcoreani su come prevenire e contrastare eventuali attentati, soprattutto con l'utilizzo di armi sofisticate. L'intelligence della Corea del Nord teme in particolare “Gray Eagle”, l'aquila grigia, cioè il drone MQ-1C che le forze americane useranno nelle loro basi in Corea del Sud dal 2018. Per i russi c'è anche una missione di natura finanziaria e commerciale: l'obiettivo è permettere a Pyongyang di eludere sanzioni economiche. Per questo sono state create due società di Singapore, la Velmur e la TransAtlantic, per mascherare le transazioni in petrodollari tra Independent Petroleum Company e Pyongyang. Per questo gli Stati Uniti hanno ordinato confische per 7 milioni di dollari e multe.

© Riproduzione Riservata.