Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord collabora? “Solo se sullo stesso piano di Usa e Russia”

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 2 dicembre 2017: Corea del Nord collabora e negozia? "Solo se sullo stesso piano di Usa e Russia, come potenza nucleare"

02 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. Sta passando un po’ inosservato sui media internazionale, ma quanto detto dal deputato membro della delegazione russa rientrata da Pyongyang, Vitaly Pashin, varrebbe la pena almeno di essere segnalato. Più che altro perché conferma l’impressione che all’Onu hanno ormai da mesi e per la quale ancora non sono comunque arrivati ad una decisione comune: «La Corea del Nord è pronta a negoziare, tuttavia la parte nordcoreana ha le sue condizioni: dovrebbe essere riconosciuta come una potenza nucleare». Negoziare, collaborare, ritirare la “minaccia” di terza guerra mondiale, ma solo se la Russia e gli Stati Uniti la riconoscono come potenza nucleare e con “parità” si siedono al tavolo dopo oltre 60 anni per “ricucire” il grave strappo della Guerra di Corea. Inoltre, Pashin a Russia Today ha dichiarato che Pyongyang sostiene di «essere stato costretto ad essere aggressivo e che non fermerà il suo programma nucleare».

PYONGYANG, “LA FAREMO PAGARE AL GIAPPONE”

Intanto prosegue la dinamica inquietante di una pre-guerra mondiale con i maggiori protagonisti tutti in qualche modo l’uno contro l’altro: la Russia e la Cina da un lato non vogliono che gli Usa invadano la Nord Corea, dall’altro sono anche pronte ad attaccare loro stessi il regime di Pyongyang. Trump ha più fronti da combattere, non ultimo quello interno del famigerato RussiaGate (e il caso Flynn ne è solo la punta di diamante di un lunghissimo attacco alla sua leadership); da ultimo il Giappone, che da ieri si ritrova con un Imperatore “dimissionario” (se ne andrà dal 2019) e un vicino riottoso che fa minacce del genere. «Faremo pagare caro a Tokyo i suoi crimini di guerra. Gli imperialisti giapponesi inflissero innumerevoli dolori e disgrazie al popolo coreano dopo aver inserito la Corea nella sua colonia. Dopo il trattato di Eulsa, del novembre 1905, i giapponesi tentarono cancellarla letteralmente come nazione», si legge nell’ennesima agenzia KCNA contro i “nemici del popolo nordcoreano”. I crimini di guerra del Giappone sono stati gravissimi all’epoca, ma è chiaro che oggi la dimensione dei rapporti e delle situazioni si è fatta completamente diversa: Kim intende in un colpo solo mettere nel mirino Tokyo e Washington, e lo fa ancora con più sprezzante sicurezza avendo in mano la “copertura” pubblica di Russia e Cina che hanno avvisato all’Onu, “non permetteremo che nessuno, tantomeno gli Usa, invadano la Corea del Nord. La situazione deve essere diplomatica”. Già, ma su quali basi si potrà “giocare” se sono davvero sempre più tutti contro tutti?

© Riproduzione Riservata.