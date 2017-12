TERZA GUERRA MONDIALE/ Kim Jong Un prepara una "sorpresa" per gennaio?

Terza Guerra Mondiale, Ultime Notizie: Kim Jong Un prepara una "sorpresa" per gennaio? Il leader nordcoreano ha appena celebrato sei anni al potere

20 dicembre 2017 Fabio Belli

Kim Jong Un (foto LaPresse)

Dal 19 dicembre 2011, Kim Jong Un è a capo della Corea del Nord, ed ha festeggiato così proprio nella giornata di ieri i suoi sei anni al potere, come successore del padre Kim Jong Il. L’attuale leader nordcoreano è salito al Governo come nuovo leader senza che le varie intelligence, in primis quella statunitense, sapessero troppo di questo rampollo che si è dimostrato ben più determinato dei suoi predecessori, fonte di costante preoccupazione da parte della comunità internazionale, per lo sviluppo del programma nucleare nordcoreano. E così c’è timore per una prossima scadenza: a febbraio la Corea del Sud ospiterà i giochi olimpici invernali e ci sono rumors che parlano di un Kim Jong Un pronto ad un gesto eclatante proprio per “celebrare” i suoi sei anni al comando. E i riflettori degli osservatori, Usa in testa, restano puntati su Pyongyang.

KIM JONG-UN, “PORTA IN FACCIA” A TRUMP

Dopo che la Russia e la Cina hanno definito “imperialista” la politica estera di Donald Trump, la giornata di martedì ha visto chiudersi una terza porta in faccia, aumentando così le “possibilità” ipotetiche per la “estrema ratio” della guerra mondiale nel Pacifico. In maniera dura e senza repliche, il giudizio del regime di Pyongyang alla proposta di un incontro diplomatico per discutere il programma nucleare della Corea del Nord. Con un editoriale sul “giornale del regime”, il Rodong Sinmun, il dittatore Kim Jong-un risponde in maniera indiretta all’invito di Trump: «Nelle condizioni in cui tramite negoziati aggressivi ci scaricano la responsabilità per il peggioramento della situazione nella penisola coreana, non siamo d'accordo con il dialogo in cui discute la nostra rinuncia al programma nucleare. Non si può considerare la proposta di negoziati senza precondizioni e le azioni correlate della Casa Bianca in altro modo se non un tentativo di preparare una "risoluzione sulle sanzioni" del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro la Corea del Nord, che contiene formulazioni dure, come il blocco navale». Il netto “ko” alle possibili e flebili aperture fatte dagli Usa con le parole di qualche giorno fa di Rex Tillerson riapre l’enorme frattura diplomatica tra le potenze del Pacifico: per di più, dopo le dichiarazioni di Trump e le risposte di Cina e Russia, il piano per il 2018 si rileva di difficilissima lettura e di temibile conseguenza. L’Onu dovrà metterci una pezza, altrimenti la guerra mondiale potrebbe essere molto più che una “minaccia a parole”… (agg. di Niccolò Magnani)

© Riproduzione Riservata.