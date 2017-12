TERZA GUERRA MONDIALE/ Gerusalemme, Trump vs Onu: “taglio fondi a chi vota contro gli Usa”

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 21 dicembre 2017: Gerusalemme capitale, Trump vs mozione Onu. "Pronto a tagliare i fondi a chi vota contro gli Usa"

21 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, Trump e il caso Gerusalemme (LaPresse)

Donald Trump contro tutti, e non solo per i rischi di terza guerra mondiale in Corea del Nord: oggi è atteso il voto all’Onu con la mozione in cui si tenta di bloccare il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele (qui tutte le novità di ieri, con l'avvertimento dell'ambasciatrice Nikki Haley) dopo la svolta forte di Trump nelle scorse settimane, che ha acuito lo scontro a livello internazionale pro-contro Usa. Ebbene, ieri sera il Presidente americano ha posto un diretto ultimatum (forse più una minaccia, a ben vedere): Trump ha minacciato di tagliare i fondi ai Paesi che oggi all’Assemblea Generale dell’Onu sosterranno la mozione contro il riconoscimento di Gerusalemme capitale. «Osserveremo i loro voti, lasciamo che votino contro di noi, salveremo un sacco di soldi, non preoccupatevi», ha aggiunto sarcasticamente il tycoon. L’Onu si appresta dunque a vivere ore di tensione con la decisione che rischia di mettere grandissime distanze tra l’Europa, la Russia, gli Stati Uniti e in generale tutti i Paese che vedono nel casus-belli in Medio Oriente un possibile irrigidimento di una vicenda già di per sé incendiaria e pericolosa da oltre 50 anni. «Tutte quelle nazioni che prendono i nostri soldi e poi votano contro di noi al Consiglio di sicurezza o all'assemblea, prendono centinaia di milioni di dollari, miliardi di dollari e poi votano contro di noi»: l’Italia, giusto per fare un esempio, aveva detto che avrebbe accolto la mozione Onu sul caso Gerusalemme. Ora, di fronte alla minaccia, come si comporterà? E soprattutto, chi accetterà il braccio di ferro-minaccia come “metodo” di discussione diplomatica?

TERRA SANTA, “MOSSA TRUMP ALLONTANA LA PACE”

È ancora Gerusalemme a fare discutere, a poche ore dal voto Onu che vede gli Stati Uniti praticamente contro tutto e tutti per rivendicare la propria scelta strategica di riconoscere proprio la Città Santa come Capitale “ufficiale” di Israele. Dalla Terra Santa, parla l’amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, Monsignor Pierbattista Pizzaballa, e il rischio di guerra mondiale lo pone benissimo come evidenza attuale: «le decisioni unilaterali non porteranno la pace, ma anzi la allontaneranno», riferendosi chiaramente alle recenti decisioni di Trump. «La politica è la grande assente di questo momento. E questo è fonte di frustrazione e disorientamento. Abbiamo bisogno della politica», ha spiegato ancora Pizzaballa durante l’incontro tradizionale con i giornalisti prima del Santo Natale. «La violenza di questi giorni cessi completamente e che si possa continuare a discutere legittimamente su Gerusalemme in ambito non solo politico, ma anche religioso e culturale. Le nostre popolazioni sono stanche di violenza, che non ha portato ad alcun risultato. Sono invece assetate di giustizia, di diritti, di verità. Sembrano affermazioni generiche e retoriche – ha concluso poi mons. Pizzaballa – ma qui in questo nostro contesto, hanno un risvolto concreto e preciso nella vita quotidiana, negli spostamenti e nella libertà di movimento, nei permessi, nei ricongiungimenti familiari e nella vita quotidiana di tutte le famiglie cristiane».

