MILITARI ITALIANI IN NIGER/ Esercito in Africa per combattere schiavisti e terroristi. Favore alla Francia?

Militari italiani in Niger: Gentiloni ha annunciato l'intenzione di trasferire dall'Iraq al territorio del Sahel. Missione in Africa per combattere i terroristi, ma è un favore alla Francia.

Esercito, immagini di repertorio (foto da Pixabay)

L'Italia si prepara ad inviare i suoi militari in Niger. Una nuova missione in Africa, smentita per la prima volta a maggio e annunciata sotto Natale dal premier Gentiloni, che avrà inizio - secondo Il Sole 24 ore - quando avrà fatto ritorno da Niamey il team di ricognizione guidato dal generale Antonio Maggi e dopo il via libera del Parlamento. E proprio le Camere sono state chiamate in causa dal presidente del Consiglio che, come riporta Repubblica, ha spiegato la natura dell'intervento italiano:"Noi tuteliamo il nostro interesse nazionale e lo facciamo sempre in amicizia con gli altri paesi, mai in contrapposizione. Il compito dei nostri militari non è mai stato quello di trovarsi un nemico. Noi vogliamo costruire dialogo, amicizia e pace nel Mediterraneo e nel mondo. Dobbiamo continuare a lavorare concentrando l'attenzione e le energie sul mix della minaccia del traffico di esseri umani e il terrorismo nel Sahel. Per questo, una parte delle forze in Iraq verrà dispiegata nei prossimi mesi in Niger, è questa la proposta che il governo farà al Parlamento per una missione per sconfiggere il traffico di essere umani e il terrorismo. Abbiamo svolto un ruolo fondamentale nella battaglia contro il terrorismo, lo abbiamo fatto per solidarietà internazionale e lo abbiamo fatto e lo facciamo per difendere il nostro interesse nazionale".

FAVORE ALLA FRANCIA?

Non si può fare a meno di notare che la missione dei militari italiani in Niger vada inquadrata nella più ampia operazione euro-africana varata al vertice di Celle Saint Claud dal presidente francese Emmanuel Macron. Grazie all'invio del nostro contingente e di quello di altri paesi europei, la Francia avrà modo di alleggerire il peso della sua permanenza nel Sahel, pur mantenendo il comando delle operazioni nelle sue ex colonie. Ma perché, allora, l'Italia invia i suoi militari in Niger? A pensare male si potrebbe dire che il Paese africano è uno dei maggiori estrattori di uranio del Pianeta. Ma visto che a controllarlo sarà comunque la Francia, qual è il guadagno dell'Italia? Ufficialmente non lo sappiamo. Forse scopriremo tra qualche mese che la moneta di scambio è stata la Libia, dove la Francia ha sfidato apertamente l'Italia fin dall'insediamento all'Eliseo di Macron. Si gioca nel deserto la partita geopolitica, è ancora il Mediterraneo il Mare che vorremmo fosse Nostrum.

