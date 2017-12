TERZA GUERRA MONDIALE/ La Russia avvisa l'Occidente:"Non ripeta l'errore di Napoleone"

Terza Guerra Mondiale: il monito dell'ambasciata Russa in Sudafrica nei confronti dell'Occidente. Intanto in Corea del Nord vanno in scena le celebrazioni in memoria della nonna di Kim.

Vladimir Putin (foto da Lapresse)

Se è vero che la Russia di Putin si è proposta come soggetto mediatore tra Usa e Corea del Nord, lo è altrettanto che l'Occidente continua a diffidare di Mosca e in caso di Terza Guerra Mondiale - con ogni probabilità - si scontrerebbero in battaglia. Ad evidenziare il clima da Guerra Fredda che si respira spesso e volentieri è arrivato un post su Twitter dell'ambasciata russa in Sudafrica in cui è stato lanciato un monito nei confronti dell'Occidente. In occasione del 205° anniversario della cacciata delle truppe di Napoleone dalla Russia, l'account dell'ambasciata sovietica ha cinguettato:"Il 26 dicembre 1812 l'Impero Russo fu completamente liberato dall'invasione dell'esercito di Napoleone; un'altra invasione occidentale della Russia terminò con la totale disfatta degli aggressori". Il post è stato accompagnato dai seguenti hashtag: "Impara la storia" e "Non essere destinato a ripetere gli stessi errori" (#LearnHistory e #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes)

On 26 December 1812 the Russian Empire's territory was fully liberated from the invading Napoleon's army – yet another Western invasion into Russia resulted in a total defeat of the aggressors #LearnHistory #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes pic.twitter.com/t1247Mn9P7 — Russia in RSA ???? (@EmbassyofRussia) 26 dicembre 2017

CELEBRAZIONI IN COREA DEL NORD

Comunque la si guardi, le possibilità che scoppi una Terza Guerra Mondiale sono molto legate a ciò che accade in Corea del Nord. Il regime comunista di Kim Jong-un continua a tenere il Pianeta con il fiato sospeso. La paura di un attacco nucleare prima, le voci che vogliono Pyongyang pronta a dare il via ad un attacco con armi batteriologiche poi: insomma, la situazione non è delle più semplici. Ad aumentare le difficoltà nel rapportarsi con Pyongyang, il fatto che non si conoscano abbastanza le abitudini del leader del Paese. Di fronte a che tipo di soggetto ci troviamo? Di certo ad un amante delle tradizioni. Meglio se legate alla sua dinastia. Ecco perché, da quel che si apprende, è stato celebrato su larga scala il centenario della nascita della nonna di Kim, tale Kim Jong-suk, eroina che si crede sia nata alla vigilia di Natale del 1917 da una povera famiglia e si dice sia morta durante la sua attività da partigiana in opposizione all'Impero giapponese che stava tentando di occupare la Nord Corea. La nonna del dittatore attualmente al potere morì a soli 31 anni, nel 1949.

