TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Sud sequestra nave cinese per presunto trasferimento di petrolio a Pyongyang

Terza guerra mondiale: ultime notizie di oggi, 30 dicembre 2017, e gli aggiornamenti. Corea del Sud sequestra nave cinese per presunto trasferimento di petrolio a Pyongyang

30 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Terza guerra mondiale - Parata esercito Nord Corea (Foto: LaPresse)

Una nave cinese è stata sequestrata dalla Corea del Sud perché violava la risoluzione 2375 del settembre scorso del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Fonti governative di Seul, citate dall'agenzia di stampa Yonhap, hanno spiegato che la cargo battente bandiera di Hong Kong “Lighthouse Winmore” è stata fermata e perquisita al suo arrivo nel porto di Yeosu dopo che aveva segretamente trasferito 600 tonnellate di petrolio raffinato a una unità della Corea del Nord in acque internazionali. La nave cinese sarebbe stata ingaggiata dalla Billions Bunker, società taiwanese che avrebbe ordinato il trasferimento senza fornire una spiegazione. La nave cinese, che aveva caricato petrolio raffinato giapponese per recarsi a Taiwan, lo ha trasferito invece ad una nave nordcoreana e a tre navi provenienti da altri paesi nelle acque internazionali del Mar Cinese Orientale. La transazione illegale è stata rilevata da Seul, che ha condiviso le informazioni di intelligence con gli Stati Uniti. La reazione del presidente americano Donald Trump non si è fatta attendere, infatti ha accusato la Cina di violare le sanzioni imposte dall'Onu. «Colti nelle mani nella marmellata, molto deluso dal fatto che la Cina stia permettendo che il petrolio arrivi alla Corea del Nord. Non ci sarà mai una soluzione pacifica al problema della Corea del Nord se questo continuerà ad accadere», ha scritto su Twitter.

LA REAZIONE DELLA CINA AL SEQUESTRO DELLA NAVE

La Cina sta indagando sul caso della nave sequestrata in violazione di una risoluzione Onu: lo ha assicurato la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying, negando che sia mai stato commesso un atto del genere. In conferenza stampa ha fatto sapere infatti che la Cina «non autorizzerebbe mai che sue aziende o individui violassero le risoluzioni dell'Onu e che, se questo fosse invece il caso, agirà in conformità alla legge». Quindi, ha invitato alla prudenza e osservato che «l'esagerazione dei media non aiuta a costruire la fiducia reciproca» tra le parti. La risoluzione Onu a cui si fa riferimento è la 2375, approvata dal Consiglio di Sicurezza a settembre all'unanimità dopo l'ultimo e più potente test nucleare della Corea del Nord: in sostanza, limita la vendita di petrolio greggio al regime di Kim Jong-un a partire dal primo ottobre e proibisce l'esportazione di petrolio raffinato.

