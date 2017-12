Iran, proteste e scontri in piazza/ Video, il regime reagisce: otto morti. Trump: “Il mondo vi guarda”

31 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Iran, proteste e scontri in piazza (Foto: da Twitter)

Dilaga in Iran la protesta antigovernativa: la protesta, nata a causa della crisi economica in molte zone del Paese, si è trasformata in una contestazione contro gli ayatollah. La reazione del regime è stata durissima e ha fatto le prime vittime: alle decine di arresti degli ultimi giorni si sono aggiunte le morti di alcuni dimostranti. Gli agenti della Guardia Rivoluzionaria hanno infatti aperto il fuoco sulla folla nella città di Doraud. Il bilancio degli incidenti è di sei feriti, mentre il numero delle vittime è incerto, si parla di otto morti. Le autorità stanno provando in ogni modo a impedire che la protesta dilaghi, anche bloccando l'accesso a Internet almeno a Teheran. Nella notte è stata pubblicata una nota ufficiale per annunciare che «il governo agirà contro chi utilizza la violenza e crea disordine». Sono diverse le versioni sugli scontri: secondo i Guardiani della Rivoluzione, nella manifestazione pacifica si sarebbero introdotti uomini con armi militari e da caccia, esplodendo colpi sulla folla e contro gli edifici governativi. La tv di Stato ha ribadito questa versione, affermando che i due manifestanti rimasti uccisi a Doraud sarebbero state vittime di «agenti stranieri», quindi «non della polizia».

IRAN, SCONTRI IN PIAZZA: TRUMP REAGISCE

La durezza della risposta del regime non è passata inosservata a Washington, visto che nei mesi scorsi il presidente americano Donald Trump ha messo in discussione l'accordo sul nucleare firmato da Barack Obama e ha siglato un piano con Israele per contrastare l'attività dell'Iran in Medio Oriente. Trump ha quindi ammonito il governo di Teheran con un tweet: «Il mondo vi sta guardando». Il presidente Usa ha citato le ultime notizie e invitato il governo iraniano a «rispettare i diritti degli iraniani, incluso il diritto di esprimersi». Il capo della Casa Bianca ha riproposto poi alcuni spezzoni del suo discorso all'Assemblea Generale dell'Onu nel quale puntava il dito contro il regime degli ayatollah. Hossein Heidari, capo della corte rivoluzionaria di Mashad, ha replicato alle accuse sostenendo che in molte città ci sono stati degli arresti che hanno coinvolto persone che avevano intonato «slogan duri». Più pungente è stata la risposta del portavoce del ministro degli Esteri, Bahram Gashemi, il quale ha parlato «dichiarazioni ingannevoli, ipocrite e opportunistiche». E quindi ha invitato il popolo iraniano «a non dare credito alle critiche espresse dal signor Trump o dai suoi funzionari». Nessun riferimento invece alla crisi economica.

