TERZA GUERRA MONDIALE/ Tensioni in Iran, Trump avvisa: "Il mondo vi guarda"

Donald Trump (foto da Lapresse)

Si sposta in Medio Oriente il baricentro geopolitico, il delicato equilibrio che separa il Pianeta dallo scoppio di una Terza Guerra Mondiale. In particolare è l'Iran a tenere in apprensione le diplomazie di mezzo mondo a causa delle tensioni verificatesi nelle ultime ore nel Paese. Proseguono infatti senza sosta le proteste contro il carovita da parte di migliaia di persone, riversatesi in strada - nonostante siano state scoraggiate dal farlo - contro il presidente Rouhani e contro la Guida Suprema, l'ayatollah Ali Khamenei. Il timore è che queste proteste vengano soppresse con la forza dalla Guardia Rivoluzionaria, come in effetti sta accadendo in diversi città dell'Iran, dove si contano almeno 3 morti. A mettere in guardia il governo iraniano dal commettere azioni scellerate contro il suo popolo è stato il presidente Usa, Donald Trump, che fin dal suo insediamento alla Casa Bianca ha preferito sconfessare la linea dialogante con i persiani instaurata da Obama. In un tweet ripreso da tutti i media internazionali, Trump ha avvisato:"Ci sono molte notizie di proteste pacifiche da parte degli iraniani stanchi della corruzione del regime e del suo dissipare la ricchezza della nazione per finanziare il terrorismo all'estero. Il governo iraniano deve rispettare i diritti degli iraniani, incluso il diritto di esprimersi. Il mondo sta guardando!".

AUSTRALIA IN ALLERTA PER MOSSE RUSSIA

La Terza Guerra Mondiale può scoppiare per le tensioni tra Usa e Corea del Nord, ma anche da antichi focolai come quelli in Medio Oriente. Tutto vero. Ma attenzione a sottovalutare gli imprevisti della storia. Gli spari di Sarajevo del Terzo Millennio possono verificarsi anche nell'ambito di frizioni apparentemente superficiali. Ecco perché non bisogna sottovalutare lo stato d'allerta instaurato da una base aerea australiana nella città di Darwin per le manovre eseguite da bombardieri strategici russi Tu-95MS in acque internazionali a largo dell'Indonesia. Come riferito dal Guardian, dovrebbe trattarsi di una misura di natura temporanea che resterà in vigore fino al completamento delle manovre di addestramento degli aerei militari russi. Come riportato da sputniknews.it, i bombardieri strategici russi comunque non hanno violato lo spazio aereo australiano.

Peter Jennings, esperto di sicurezza nazionale citato dal Guardian, considera queste manovre emblematiche dell'espansione dell'influenza russa nella regione del sud-est asiatico.

