EX PRESIDENTE GEORGIA MINACCIA SUICIDIO SUL TETTO/ Video, Mikheil Saakashvili: trattative con polizia Kiev

Ex presidente Georgia minaccia suicidio sul tetto a Kiev: video, Mikheil Saakashvili fermato dalla polizia in Ucraina dopo perquisizione della sua casa. Principale avversario di Poroshenko

05 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Mikheil Saakashvili minaccia suicidio a Kiev (LaPresse)

La crisi in Ucraina purtroppo non accenna a finire e questa mattina si aggiunge un fatto particolarmente inquietante e assolutamente centrante l’intera situazione di tensione a Kiev: l’ex presidente della Georgia, Mikheil Saakashvili, è salito sul tetto della propria abitazione a Kiev dopo che i servizi segreti e la polizia ucraina stavano perquisendo i suoi appartamenti nel centro della capitale. L’ex presidente georgiano negli ultimi tempi è diventato uno dei più strenui oppositori e accusatori del presidente attuale dell’Ucraina, Petro Poroshenko e negli ultimi giorni ha organizzato in prima persona numerose manifestazioni anti-corruzione nelle piazze di Kiev. Stando alle notizie che arrivano dalla tv ucraina 1+1, Saakashvili è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo qualche ora di trattativa con gli 007 ucraini saliti fin sul tetto della palazzina da dove minacciava di buttarsi giù in seguito alla perquisizione improvvisa.

L’AVVERSARIO POLITICO DEL PRESIDENTE POROSHENKO

La “visita” dei servizi segreti ucraini (Sbu) è avvenuta questa mattina pare nell’ambito di una indagini condotto dalla procura generale, probabilmente per la presenza e organizzazione di Saakashvili nelle manifestazioni anti-corruzione e anti-Poroshenko dei giorni scorsi a Kiev. Il tentativo dell’ex presidente della Georgia, in carica dal 2004 al 2007 e poi dal 2008 fino al 2013, è quello di smascherare la forte corruzione del governo ucraino e del suo presidente, responsabile secondo Saakashvili di lasciare l’est Europa, l’Ucraina e gli altri Paesi (proprio come la Georgia) in uno stato di crisi permanente e di corruzione con il forte sospetto dello zampino di Mosca. Come giustamente riporta l’Ansa nella breaking news in cui viene data conferma della mancato suicidio dell’ex presidente (fermato in tempo), o scorso luglio Poroshenko aveva privato Saakashvili della cittadinanza ucraina mentre era all'estero. Giusto domenica scorsa alcune migliaia di persone sono scese in piazza chiedendo l'impeachment per il presidente ucraino. Ora l’ex premier georgiano è stato arrestato e il rischio di una ennesima censura dell’opposizione al potere di Kiev è alla portata di mano, con modalità tra l’altro sempre più vicine a quelle della opposizione nella Russia di Putin.

© Riproduzione Riservata.