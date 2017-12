Terza Guerra Mondiale/ Russia, “Trump interrompa le esercitazioni militari in Corea del Nord”

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 5 dicembre 2017: Corea del Nord, esercitazioni congiunte Usa-Sud Corea contro la minaccia missilistica. Russia, "Trump la smetta"

05 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale (LaPresse)

Lo avevamo scritto negli scorsi giorni, è accaduto come previsto ieri: è partita l’esercitazione militare congiunta ai confini della Corea del Nord tra gli Stati Uniti d’America e la Sud Corea, alleati contro Kim Jong-un nel tentativo di frenare la minaccia nucleare. Ma la guerra mondiale si rischia lo stesso visto che il regime comunista ha più volte sottolineato che le provocazioni di Trump non stanno facendo altro che esacerbare il rapporto tra le potenze sul Pacifico. Quella che inizia oggi e durerà 5 giorni si tratta poi della più grande esercitazione militare congiunta di Seul e Washington dai tempi della Guerra delle Coree (anni Cinquanta, ndr) con più di centinaia di velivoli militare e una ventina di jet “invisibili” al radar. Sono addirittura 12mila i militari coinvolti degli States, una prova di forza enorme per frenare (o scatenare) la Corea del Nord.

RUSSIA, “GLI USA INTERROMPANO SUBITO LE ESERCITAZIONI”

Come aveva già detto Lavrov all’inizio del Consiglio di Sicurezza Onu, la Russia a livello politico non accetta le nuove esercitazioni congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti al confine con la Nord Corea a pochi giorni dal missile balistico lanciato da Kim Jong-un per elevare ancora di più la minaccia di una terza guerra mondiale. «Il Consiglio Onu deve esortare gli Stati Uniti ad interrompere le esercitazioni militari che intensificano le tensioni nella penisola coreana». A parlare è il vicepresidente del comitato per gli affari internazionali del Consiglio federale russo Vladimir Dzhabarov e sempre a margine del Consiglio delle Nazioni Unite, riunito per fronteggiare l’ennesimo missile nordcoreano. La Russia (e anche la Cina) non gradiscono manovre a pochi chilometri dai loro confini, soprattutto ritengono che siano manovre che non servano a nulla se non a mettere la Corea del Nord ancora più nell’angolo non risolvendo alla radice il problema. «I rapporti fra Stati Uniti e Russia potrebbero ulteriormente peggiorare a causa della nuova strategia di sicurezza nazionale di Washington», ha fatto sapere ieri sera in una intervista a Ria Novosti l’analista e direttore del dipartimento di sicurezza Europea dell’Accademia russa, Dmitry Danilov. Trump e Putin personalmente finora hanno dimostrato un più che ottimo rapporto, ma i due Paesi mostrano il contrario, con più gli Usa che riflettono uno scollamento piuttosto deciso con il proprio presidente, non solo in politica estera tra l’altro. L’impressione è che quindi che la terza guerra mondiale celi al proprio interno un altro tipo di guerra, quella fredda, ancora più complessa, che è come se non fosse in realtà mai finita.

© Riproduzione Riservata.