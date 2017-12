Terza guerra mondiale/ Tensione Corea del Nord-Usa, Tillerson: "Bene posizione UE" (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 6 dicembre 2017: Corea del Nord, le parole di Tillerson (Usa) e le esercitazioni congiunte con la Corea del Sud

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (LaPresse)

Continua l’alta tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti d’America, clima da Terza Guerra Mondiale. Le provocazioni di Donald Trump stanno facendo esacerbare il rapporto tra le potenze sul Pacifico secondo il regime di Kim Jong Un, con gli americani che hanno dato il via all’esercitazione militare congiunta ai confini della Corea del Nord con la Corea del Sud. Iniziate nella giornata di ieri, le esercitazioni dureranno altri quattro giorni: sono ben dodici mila i militari americani coinvolti. Alta tensione avvertita anche in Corea, come sottolinea il Telegraph: il senatore americano Lindsey Graham ha infatti invitato ad evacuare il più presto possibile le famiglie dei diplomatici statunitensi dalla Corea del Sud a causa dell’inevitabilità di un conflitto armato. “Bisogna essere dei folli per mandarci mogli e figli, con le provocazioni da parte della Corea del Nord”, le parole del senatore statunitense Lindsey Graham. Situazione da monitorare giorno per giorno, con una piccola scintilla che potrebbe innescare un conflitto nucleare dalle dimensioni epocali.

TILLERSON, “BENE UE CONTRO LA COREA DEL NORD”

Mentre il mondo ancora attende le mosse in arrivo dall’Onu - la risoluzione del Consiglio di Sicurezza sta prendendo tempo per capire le reali intenzioni di Nord Corea e Usa nel “gioco” in atto verso una terza guerra mondiale per ora diplomatica (e speriamo rimanga tale, ndr) - torna a parlare il Segretario di Stato americano Rex Tillerson, negli ultimi dato come prossimo “on fire” dal presidente Trump, sempre più in costante distanza sulla politica estera, in particolar modo su un approccio troppo “diplomatico” proprio in Corea del Nord. «Apprezziamo la posizione ferma degli alleati europei verso il regime della Corea del Nord», spiega il Segretario Usa intervenendo ad un punto stampa condiviso con Lady PESC Federica Mogherini (Alto rappresentante Ue per la politica estera). «Non accettiamo il programma nucleare che stanno conducendo e la denuclearizzazione della penisola coreana è un importante obiettivo per tutti. La pressione economica continuerà fino a quando o la Corea del nord non cambierà rotta o almeno fino a quando inizieranno le discussioni», conclude Tillerson nella giornata, quella di ieri, in cui dall’Italia arriva una notizia a metà tra il grottesco e il veritiero.

È tornato infatti a parlare il senatore Antonio Razzi che, tra una imitazione di Crozza e l’altra, ammette da tempo immemore il suo rapporto “privilegiato” con il dittatore di Pyongyang: sentite cosa ha detto Razzi in diretta a Che fuori tempo che fa da Fabio Fazio, dopo aver mostrato una lettera che gli avrebbe inviato proprio Kim Jong-un. «Dice che questo missile è stato l’ultimo esperimento e che ormai si definisce uno Stato nucleare, quindi non farà mai più niente e non attaccherà mai nessuno”», racconta Razzi che poi conclude, «“Se non ha scritto la verità allora andrò a reclamare perché la parola è la parola». E se alla fine avesse davvero ragione questo grottesco e improbabile personaggio partorito dalla nostra politica?

