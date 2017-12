Terza Guerra Mondiale/ Per la prima volta dopo 7 anni un funzionario Onu in Corea del Nord (Ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale: per la prima volta dopo 7 anni un funzionario Onu in Corea del Nord. Jeffrey Feltman, vice segretario generale per gli affari politici, accolto a Pyongyang

07 dicembre 2017 Fabio Belli

Corea del Nord, arriva un funzionario Onu

L’attenzione del mondo si è spostata nelle ultime ore sulla decisione di Donald Trump di spostare l’ambasciata Usa in Israele a Gerusalemme, il che potrebbe causare nuove, pesanti tensioni in Medio Oriente. Ma il fronte con la Corea del Nord resta aperto per gli Stati Uniti e per tutta la comunità che guarda con preoccupazione allo sviluppo nucleare di Pyongyang. Una mossa a sorpresa si è fatta però registrare con quella che è stata la prima visita di un ispettore Onu in Corea del Nord da ben sette anni a questa parte. L’ultima volta era stata nel 2010, ma la necessità di alleggerire la tensione recentemente creatasi ha portato Jeffrey Feltman, vice segretario generale per gli affari politici dell’Onu, a recarsi a Pyongyang. Decisione maturata meno di una settimana dopo dal test missilistico effettuato dalla Corea del Nord, in seguito al quale il regime di Kim Jong Un ha affermato di essere ormai pronto, all’occorrenza, a colpire gli Stati Uniti.

"UN PRIMO PASSO POSITIVO"

Stephane Djuarric, portavoce ufficiale dell’Onu, ha affermato riguardo all’arrivo di Feltman a Pyongyang: “Il vice segretario generale discuterà questioni di reciproco interesse e preoccupazione, ma non so se ci sarà un incontro direttamente con Kim Jong Un, o soltanto con esponenti governativi del regime.” Il fatto che la Corea del Nord abbia deciso di ospitare ufficialmente un funzionario Onu viene comunque visto come un gesto positivo d’apertura, inaspettato per il momento. Wang Dong, conosciuto docente di studi internazionali dell’università di Pechino, ha affermato senza mezzi termini: “Il primo passo, cioè il fatto che la Corea del Nord abbia deciso di accogliere la visita di Feltman, è senza dubbio un segno positivo.” Questo nonostante l’esercitazione militare congiunta tra Usa e Corea del Sud vada avanti, una mosse che Pyongyang ha definito: “una pericolosa provocazione in grado di portare allo scoppio di una guerra nucleare in ogni momento.” A Feltman passa ora la patata bollente.

