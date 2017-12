TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord: “dialogo sulle garanzie di sicurezza con gli Usa”

Terza Guerra Mondiale: la Corea del Nord spinge ad un dialogo diretto con gli Usa sulle garanzie di sicurezza. L'ombra del conflitto anche sui Giochi Olimpici.

08 dicembre 2017 Emanuela Longo

Donald Trump (LaPresse)

La Corea del Nord avrebbe ribadito la sua volontà di avere colloqui diretti con gli Stati Uniti al fine di poter avere maggiori garanzie sulla propria sicurezza da parte di Washington. E' quanto avrebbe fatto sapere il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov al segretario di Stato americano, Rex Tillerson, nell'ambito del loro incontro che si è tenuto nelle passate ore a Vienna. A riferirlo è stata l'agenzia di stampa russa Ria che ha ribadito come Russia e Stati Uniti non avrebbero modificato di un millimetro la loro posizione rispetto all'attuale situazione con Pyongyang ponendosi un solo ed unico obiettivo: porre fine, in via definitiva, alle provocazioni di Kim Jong-un. Al termine dell'incontro tra Lavrov e Tillerson, a margine della riunione dell’Osce a Vienna, proprio il ministro russo ha ribadito le intenzioni del proprio Paese, restando fedele agli intenti iniziali intrapresi con gli Usa. "Abbiamo spiegato di come riteniamo fattibile la road map russo-cinese sulla de-escalation della tensione e la creazione di tutte le condizioni che renderebbero possibile l’avvio di negoziati in qualsiasi formato che le parti coinvolte dovrebbero accettare", ha dichiarato Lavrov. Secondo il ministro degli Esteri russo, la Corea del Nord sarebbe attualmente "la prima di tutti gli interessati al dialogo sulle garanzie di sicurezza con gli Stati Uniti". Quindi si è detto pronto a "sostenere questa posizione e a promuovere a questi negoziati".

TERZA GUERRA MONDIALE, OMBRE SUI GIOCHI OLIMPICI A DUE PASSI DA PYONGYANG

Se le tensioni tra Usa e Corea del Nord non accennano a diminuire, a dimostrazione di come il clima sia molto complicato è anche l'ultima notizia che metterebbe in dubbio la partecipazione degli Stati Uniti ai prossimi Giochi Olimpici invernali che si svolgeranno tra il 9 ed il 25 febbraio 2018 a PyeongChang, in Corea del Sud. L'America teme per i suoi atleti e il clima da terza guerra mondiale avrebbe sollevato anche sospetti sulla questione sicurezza. Nelle ultime ore, dunque, si è aperto un nuovo duetto tra politica e sport. Come riporta La Stampa, infatti, Trump avrebbe minacciato di disertare i Giochi olimpici in Corea per non mettere a rischio i propri atleti a causa delle tensioni con Kim. Ancora nulla di certo, sia chiaro, ma le parole di Nikki Haley, ambasciatrice all'Onu, sarebbero state chiarissime: la questione sarebbe ancora aperta. E questo lascerebbe intravedere anche un rifiuto del Presidente Usa e che potrebbe passare davvero alla storia. "Faremo in modo di prendere ogni precauzione possibile per assicurarci che gli atleti siano al sicuro e per sapere tutto quello che succede intorno a loro", ha fatto intanto sapere Haley a Fox News. Questo ovviamente non fa che amplificare l'ombra della guerra anche sulle Olimpiadi che si svolgeranno nei prossimi mesi proprio a due passi da Kim Jong-un.

