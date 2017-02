EUROPA 2.0/ La Cancelliera e il Banchiere: quell'inedito asse verso il super-triplete elettorale

Fra gli osservatori dell'incontro top secret di ieri fra il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente della Bce, Mario Draghi, non è mancato chi ha ricordato che l'ultimo asse fra un grande banchiere centrale e un'importante leadership occidentale sotto elezioni ha mancato clamorosamente l'obiettivo. La Fed di Janet Yellen, democrat nominata dal presidente democrat Barack Obama, ha fatto di tutto per agevolare una staffetta democrat con Hillary Clinton alla Casa Bianca.

Con abili slalom retorici - di conferenza stampa in conferenza stampa, da un'audizione parlamentare a un discorso accademico - la banchiera centrale del dollaro ha sempre ritardato il rialzo dei tassi Usa, prolungando di fatto gli anni del quantitative easing fino alle presidenziali dello scorso novembre. Ha mantenuto gas al ciclo economico (i dati sui sussidi disoccupazione Usa del gennaio 2017 sono ai minimi) e ha tenuto piena di liquidità la piscina di Wall Street (che era sui massimi già alla vigilia dell'election-day). Ma alla Clinton non è bastato.

Il 20 gennaio, sulla scalinata del Campidoglio, il presidente eletto Donald Trump ha giurato scagliandosi contro "l'establishment di Washington", di cui certamente la Fed è architrave. L'elettore populista che ha spinto The Donald alla Casa Bianca non ha (più) fatto differenza fra la guardiana del dollaro e i banchieri che nel 2008 hanno provocato il collasso dei mercati e tutto quanto è accaduto dopo. Il paradosso odierno vuol che, una volta insediatosi, il nuovo presidente sia meno ansioso di una stretta monetaria: mentre Yellen sta facendo leva - più o meno politicamente - sull'impossibilità di rinviare ulteriormente i rialzi (ma i primi segnali concreti stanno connotando una Fed molto tecnica e relativamente poco aggressiva col nuovo presidente).

E' un fatto, comunque, che difficilmente potrà avere seguito l'entente cordiale fra le due banche affacciate sull'Atlantico. Gioco di squadra molto indiscusso (la staffetta del QE fra dollaro ed euro non è mai stata compiutamente motivata e nell'eurozona ha dato finora esiti insoddisfacenti). Ma l'intesa è stata reale quanto meno nella "narrazione" dei protagonisti: esattamente come è stata a lungo "reale in quanto narrata" la contrapposizione fra la Bundesbank e Draghi, fra l'ala dura della Cdu merkeliana al governo e i paesi dell'Europa mediterranea; con il cancelliere in eterna funzione di mediazione, faticosa e compromissoria.

Dall'avvento di Trump gli schemi si sono frantumati. La Merkel - che ha ricevuto Obama in uscita, sembrando raccoglierne idealmente un'eredita' politica globale - è stata attaccata dal nuovo presidente Usa su un tema sostanziale e delicato: l'enorme surplus commerciale accumulato dalla Germania grazie al QE dell'euro, ufficialmente osteggiato da banchieri e politici tedeschi. Argomento - il brillante ciclo tedesco trainato dall'export - che il cancelliere immaginava essere un proprio asso nella manica in vista delle elezioni di settembre: salvo scoprire che il candidato Spd Martin Schultz è oggi avanti nei sondaggi grazie a posizioni para-populiste, battagliere contro l'Europa dei banchieri e dei parametri fiscali.