EFFETTO TRUMP/ Tutela della Nazione o protezionismo contro le persone?

La recente ordinanza di Donald Trump, l'executive order "Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States" (Proteggere la nazione dall'ingresso negli Stati Uniti di terroristi stranieri), ha suscitato reazioni molto vivaci e sta dando origine a un pericoloso scontro tra magistratura e presidenza. Su questo scontro ha preso le distanze anche Neil Gorsuch, designato da Trump alla Corte Suprema al posto del defunto Antonin Scalia. Le polemiche si sono concentrate sulla discriminazione verso i musulmani, dato che il bando temporaneo sull'immigrazione riguarda sette Stati a maggioranza musulmana. Le critiche al decreto presidenziale sono state accompagnate dalle ormai consuete accuse di populismo e razzismo, facilitate, altrettanto ovviamente, dagli atteggiamenti e dalle parole del presidente. I sondaggi effettuati dimostrano come ancora una volta Trump sia riuscito a spaccare a metà il Paese, suscitando reazioni quanto meno perplesse anche tra suoi sostenitori, più per la fretta e la superficialità con cui è stata emanata un'ordinanza di tale rilievo che non sui suoi contenuti.

La lettura del decreto porta infatti a qualche considerazione meno banale di quelle che hanno inflazionato molti commenti, concentrati sulla "questione islamica". In realtà il decreto prevede una totale revisione, in senso restrittivo, di tutta la regolamentazione sull'entrata di stranieri nel Paese. Si parla così di immigranti e di non immigranti, cioè in generale di stranieri per i quali, prima che venga loro concesso il visto di ingresso, deve essere accertato che non costituiscano un pericolo per gli Stati Uniti. La protezione dei cittadini oggetto del decreto va oltre il pericolo di atti di terrorismo e si estende al rifiuto della Costituzione e dei valori fondanti gli Stati Uniti, all'introduzione nel Paese di ideologie violente, al fanatismo e all'incitamento all'odio, per esempio verso chi pratica un'altra religione, a posizioni vessatorie verso cittadini americani di "ogni razza, genere o orientamento sessuale".

Il dibattuto blocco di 90 giorni dei visti a cittadini di Paesi a rischio terrorismo è giustificato nel testo con la necessità di concedere agli uffici coinvolti il tempo necessario per una adeguata revisione delle attuali norme. Nel decreto non si citano Paesi specifici, rimandando a precedenti disposizioni restrittive che riguardano i sette Stati messi al bando: Siria, Iraq, Iran, Sudan, identificati come possibili fonti di atti terroristici da una legge approvata dal Congresso nel 2015, cui si aggiungono Libia, Somalia e Yemen inclusi nella lista da Obama nel 2016. Ciò consente a Trump di respingere l'accusa di discriminazione contro i musulmani, visto che le restrizioni già esistevano e accuse di questo tipo non sono state rivolte al suo predecessore. Tuttavia, come rileva il Washington Post, Trump ne ha alzato il livello ponendo il bando all'ingresso a tutti i cittadini di questi Stati e non solo, come in precedenza, a chi di loro aveva visitato Iraq e Siria, considerati luoghi di reclutamento di terroristi.