SAN VALENTINO/ Usa, chiesa satanista offre baci e abbracci in cambio di fondi per l'aborto

Venti abbracci o venti baci a un dollaro l'uno: è quanto chiedono i membri del Satanic Temple, una delle tante chiese sataniste degli Usa, per raccogliere fondi per l'aborto. Nello specifico, si tratta di una raccolta fondi per sostenere due cause legali a difesa dell'aborto contro lo stato del Missouri. Lo riporta in un articolo l'International Business Times. Satanic Temple è un gruppo di ispirazione liberale e anti cristiano i cui membri dicono di rappresentare "compassione e empatia", con sede nella città di Salem (quella della famosa caccia alle streghe di secoli fa) nel Massachusetts. La causa portata avanti è contro la legge dello stato del Missouri che richiede un periodo di 72 ore di attesa prima di effettuare un aborto, periodo nel quale possono essere mostrate alle donne immagini e ultrasuoni che fanno sentire il battito del cuore del feto. L'altra causa è contro un'altra legge che permette alle donne di conoscere nei dettagli la formazione di un feto per dimostrare che la vita nasce nel momento del concepimento. "Io, ed io soltanto, posso decidere se il mio corpo inviolabile debba o no rimanere in stato di gravidanza" dicono i membri della chiesa satanista.

