EFFETTO TRUMP/ Il pensiero che manca (agli altri)

Ciò che colpisce nelle ultime presidenze degli Stati Uniti, ma in modo ancora più determinato in quella attuale, è il crescente ricorso alla dimensione mediatica dei gesti e dei contenuti del discorso ufficiale. Le immagini del presidente Trump al telefono, che controlla, determina e soprattutto firma, contengono l'essenziale del suo discorso politico: il primato dell'agire, concreto e visibile, rispetto alla pura dimensione tradizionale del presidente che parla al Congresso, agli organi di stampa, o riceve gli altri capi di Stato.

Donald Trump, è chiaro, parla a quell'America profonda che lo ha votato e che vuole sentire, e soprattutto vedere, un mutamento di rotta, che vale anche quando è inefficace, magari retorico e spesso destinato a restare più apparente che reale. "Non ci interessa — sembra di sentir dire — l'efficacia reale degli atti, purché il nostro presidente agisca, rispettando le promesse". Confesso allora di essere turbato non tanto da quello che il nuovo presidente degli Stati Uniti dice (ampiamente annunciato in campagna elettorale) quanto dalla sua necessità di compiere anche degli atti concreti nei quali la dimensione mediatica prevale ancora sull'efficacia.

In tal senso poco importa che il divieto di accesso negli Stati Uniti a passeggeri islamici provenienti da aree non affidabili si imbatta nel non senso e soprattutto nell'inefficacia. Poco importa che le nuove centrali del terrore, ahimè, possano serenamente avvalersi di pochi sociopatici già da tempo residenti negli Stati Uniti per lanciare le proprie follie assassine. C'è un popolo da riassicurare; un popolo che, verosimilmente, non coincide affatto con le diverse élites americane che hanno occupato il proscenio negli ultimi quarant'anni. Questo popolo ha sentito sempre di più venir meno le proprie sicurezze sotto i colpi di una crisi economica che ha coinciso con una crisi di sovranità e si è accompagnata alla persistente e oramai epocale crisi dei valori tradizionali. Ed è per loro, per quest'elettorato che il presidente firma e fa vedere che ha firmato, impone nuove regole, lancia tweet, chiama a rapporto i giganti dell'industria automobilistica, fa capire ai propri partner delle altre nazioni che non sarà tenero con nessuno: tutti messaggi che sono musica per chi lo ha votato.

Non posso quindi che confessare il mio sconcerto personale per un atteggiamento di protesta anti-Trump che considero estremamente problematico e che sembra cadere nello stesso primato della rappresentazione mediatica. Tanto le manifestazioni anti-trumpiane, quanto la loro valorizzazione sui media, mi appaiono infatti decisamente deludenti. Non certo perché non ne condivida i contenuti. Nulla di più adeguato che battersi per la non esclusione, il dialogo, i ponti, il rispetto. Nulla di più vicino ai miei personali convincimenti del primato della relazione con l'altro come vera (e unica) soluzione di ogni conflitto, di ogni tensione.