DIMISSIONI FLYNN/ Olimpio: cade la prima testa della "guerra" fra Trump e l'apparato

"Le dimissioni del generale Michael Flynn a venti giorni dall'inaugurazione ufficiale del presidenza Trump dicono chiaramente che alla Casa Bianca c'è un grande caos dove nessuno è in grado di avere il controllo pieno". Per Guido Olimpio, editorialista e corrispondente da Washington per il Corriere della Sera, il caso Flynn non arriva dal nulla, ma "quello che stupisce è che accada così presto". L'uomo voluto fortemente dallo stesso Trump alla guida del National Security Council, spiega ancora Olimpio, è stato vittima di una fuga di notizie manovrate dall'intelligence: "E' il primo ma non sarà l'ultima vittima di questa divisione che attraversa tutti i livelli della società e dell'amministrazione americana dovuta all'elezione di Donald Trump".

Cosa c'è dietro le dimissioni di Michael Flynn: l'incapacità di Trump a scegliere i suoi collaboratori o invece uno sbaglio in buona fede?

Flynn è un personaggio arcinoto nei media americani, che fosse problematico lo si sapeva bene. E anche Trump lo sapeva. Il fatto che abbia ignorato questi problemi è dovuto un po' all'arroganza del personaggio Trump e un po' perché il neo presidente aveva un debito con lui.

Di che si tratta?

Anche se non dall'inizio, Flynn durante la campagna elettorale si è dimostrato il più fedele sostenitore di Trump, agendo per lui come consigliere delle faccende militari. I due poi condividono la stessa attitudine nella lotta all'islam radicale e la linea dura contro l'Iran. Doveva dunque dargli un premio e lo ha fatto nominandolo a capo del National Security Council.

Senza preoccuparsi delle conseguenze?

Infatti. Quando si fanno nomine di questa importanza bisogna valutarle a fondo. Trump ha approfittato del fatto che questa nomina non è soggetta alla valutazione del Congresso e quindi Flynn non avrebbe dovuto rispondere a domande per lui imbarazzanti.

Le accuse mosse a Flynn sono secondo lei fondate? Si parla anche di soldi ricevuti da Mosca oltre ai suoi contatti non autorizzati con l'ambasciatore russo.

Non c'è dubbio che le rivelazioni su Flynn sono uscite sui media perché qualcuno le ha date ai media da fonti sicure. Tra Flynn e parte dell'intelligence non corre buon sangue, quindi è presumibile che siano stati uomini dell'intelligence a dare informazioni ai media. Se fossero state falsità Flynn non si sarebbe dimesso, ma attenzione, va chiarita una cosa.

Quale?