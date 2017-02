ISRAELE E PALESTINA/ Trump toglie la foglia di fico a 10 anni di politica Usa

Elogio di Donald Trump. Si può essere in disaccordo oppure appoggiare le scelte strategiche del nuovo presidente degli Stati Uniti, ma una cosa tutti gli devono riconoscere: la capacità di rompere con i comportamenti segnati dall'ipocrisia. È esattamente quello che si è consumato alla Casa Bianca, nell'incontro tra Trump e il premier israeliano Netanyahu.

È giusto partire dalle parole del presidente Trump: "Per me va bene sia la soluzione con due Stati o quella con uno Stato. L'importante è che le parti siano d'accordo". Parole che sono state accolte con sorpresa e scalpore da molti commentatori. "Lo strappo di Trump" oppure Trump "congela l'ipotesi dei due Stati". Questi sono due titoli, tra i tanti che hanno inseguito e commentato il "cambio di linea" della presidenza Trump rispetto ad Israele e al conflitto israelo-palestinese.

In realtà Donald Trump ha tolto il velo sui comportamenti della politica e della diplomazia americana da dieci anni ad oggi. Quel velo strappato, in verità, riguarda anche noi europei e gran parte della comunità internazionale nel suo insieme. Per questo atto politico Trump merita comunque un elogio. Il neopresidente ha fatto cadere l'ipocrisia tra il dire ed il fare, anzi più esattamente tra il non fare rispetto ai comportamenti di un decennio dei governanti israeliani. Una prima avvisaglia per i politici ed i diplomatici di mezzo mondo giunse nell'estate del 2005. Dopo aver annunciato, eseguito e concluso il ritiro dalla Striscia di Gaza di poco meno di ottomila coloni israeliani, l'allora primo ministro ed ex generale Ariel Sharon fece intendere con chiarezza che per i governanti israeliani Gerusalemme sarebbe rimasta unita sotto Israele e l'esercito israeliano non avrebbe lasciato la Cisgiordania. Concetti ribaditi dal suo successore Ehud Olmert. Una pessima premessa per nuovi colloqui di pace, che infatti non decollarono mai più.

Quando Barack Obama fece un ultimo serio tentativo per favorire un'intesa tra le parti, inviò in Medio Oriente un mediatore di prestigio, l'ex senatore George Mitchell, colui che aveva contribuito a porre fine alla guerriglia e al terrorismo in Irlanda del Nord. Dopo oltre due anni di estenuanti ed inutili viaggi in Israele e nei Territori palestinesi, Mitchell diede le dimissioni dal suo incarico nel maggio 2011 raccogliendo la soddisfazione di Netanyahu.

Mitchell non fu mai sostituito e le trattative di pace cessarono completamente davanti alla richiesta palestinese (mai accettata da Netanyahu) di fermare la costruzione di nuove colonie israeliane a Gerusalemme est e nel resto della Cisgiordania. Il premier israeliano voleva invece dare una risposta all'espansione demografica delle colonie esistenti e così... furono colate di cemento a Gerusalemme est, alle porte di Betlemme, Nablus, Hebron.

C'era però un'altra città che occupava ora le preoccupazioni dell'amministrazione americana di Barack Obama: Teheran. L'espansione delle sue capacità nucleari, il rischio di un conflitto mondiale innescato da un attacco israeliano sull'Iran hanno per lungo tempo occupato Obama. Lo scontro tra il presidente americano e Netanyahu si è via via accentuato, ma poi si è realizzato il grande baratto.