CAOS MIGRANTI/ Se l'Ue paga i muri della Spagna (in Marocco) e non solo

L'assalto agli sbarramenti protettivi di Ceuta da parte di circa 900 migranti provenienti dall'Africa sub sahariana, di cui circa la metà è riuscita ad entrare, ha richiamato l'attenzione della stampa internazionale sulle due enclave spagnole in Marocco. Ceuta e Melilla sono due cittadine di circa 80mila abitanti, situate sulla costa marocchina del Mar Mediterraneo, da secoli spagnole ma rivendicate dal Marocco. Per contrastare il contrabbando e l'immigrazione illegale, negli anni 90 sono stati costruiti attorno alle due città alti muri di recinzione coronati da filo spinato, ulteriormente rafforzati nel 2005. Melilla è circondata da tre cinture, per 12 chilometri, Ceuta da una alta sei metri e lunga 8 chilometri: si può quindi comprendere l'entusiasmo mostrato da chi è riuscito nell'impresa di superarle qualche giorno fa. Un simile tentativo era avvenuto all'inizio di quest'anno, ma dei circa 1.100 "assalitori" solo due erano riusciti a passare, il che fa pensare che questa volta il tentativo sia stato ben organizzato ed eseguito.

La politica repressiva del governo spagnolo, con l'immediato ritorno forzato dei clandestini in territorio marocchino, e i maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine del Marocco sono stati spesso denunciati dalle organizzazione di difesa dei diritti civili. Molti migranti sono rimasti feriti nel tentativo di superare gli sbarramenti e molte sono state le vittime degli scontri con i poliziotti marocchini e spagnoli, tra i quali si sono pure contati diversi feriti. Gli incidenti più gravi sono avvenuti a Ceuta nel 2005, con una quindicina di africani uccisi dalle forse dell'ordine dei due Paesi, e nel 2014. Nel febbraio di quell'anno, la polizia spagnola usò gas lacrimogeni e pallottole di gomma contro dei migranti che cercavano di raggiungere la città a nuoto e il risultato fu di 15 morti. Il governo spagnolo è stato criticato anche in sede Onu e Ue, che ha peraltro finanziato buona parte della costruzione dei muri.

Non si può, comunque, fare a meno di rimarcare l'atteggiamento più "morbido" di Bruxelles su Ceuta e Melilla rispetto alla barriera dell'Ungheria sul confine serbo e croato: insomma, non tutti i muri sono uguali. Per esempio, quello al confine con il Messico progettato da Trump è ritenuto più esecrabile di quello già costruito da Bush senior e Clinton, con l'apporto di Bush junior e Obama. Ciò ha portato il filogovernativo quotidiano turco Daily Sabah a titolare un suo articolo "l'Ue colpevole dei suoi muri attacca la politica di Trump sull'immigrazione". I muri, per lo più barriere con filo spinato, elencati nell'articolo, oltre i già citati spagnoli e ungheresi, sono quelli eretti da Bulgaria, Grecia, Austria, Slovenia e quello progettato dall'Estonia, cui si aggiunge, fuori dell'Ue, quello macedone. Viene anche citato il muro che, a spese del Regno Unito, si è aggiunto al filo spinato che già isolava il porto di Calais in Francia.