GORSUCH ALLA CORTE SUPREMA/ Un grande gol di Trump (fino al prossimo pasticcio)

NEW YORK — Nelle dinamiche che determinano norme e coscienza (o coscienza e norme) del popolo americano c'è l'operare continuo e un po' misterioso di un organo chiamato Corte Suprema. Dal 1789 the Supreme Court of the United States of America è chiamata a vigilare come ultima giurisdizione d'appello su tutto l'intero sistema giudiziario, dalle corti federali a quelle dei singoli Stati. Con un unico compito: salvaguardare il rispetto della Costituzione.

Detto così, la Corte potrebbe sembrare un organo di una certa importanza istituzionale, ma anche un angolo di mondo fuori da questo mondo, in un microuniverso fatto di aule poco illuminate se non tetre, montagne di faldoni straripanti e polverosi ed anziani azzeccagarbugli che spendono la vita a spaccare capelli in quattro. Potrebbe sembrare, ma cosi non è. Per chi non avesse ben presente come stanno le cose proviamo a spiegarle un po', anche per capire perché si stia dando tanta enfasi all'ultima nomination fatta proprio ieri dal presidente Trump.

Stiamo parlando di Neil Gorsuch, giudice quarantanovenne dal curriculum stellare, che dalla Corte federale d'appello del suo Colorado si è visto catapultare a Washington DC ad occupare ("forse") il seggio della Supreme Court lasciato vacante dalla morte del Justice Antonin Scalia avvenuta quasi un anno fa. Il nono seggio, perchè 9 sono i Justices, i Giudici della Corte. Un numero dispari così che comunque vadano le cose un giudizio ultimo su ogni singolo tema affrontato trovi una risposta.

Detto in due parole ecco come si svolgono le cose: il presidente (Trump, in questo caso), opera una scelta (Neil Gorsuch) e procede alla "Nomination"; la persona prescelta viene scrutinata dal Senate Judiciary Committee (un organo di 20 elementi attualmente composto da 11 repubblicani e 9 democratici) attraverso una serie di "hearings", udienze in cui il candidato stesso ed altri testimoni vengono interrogati ed ascoltati al fine di valutare la candidatura in esame; finita questa fase il Comitato esprime il suo parere e lo rimette al Senato per un dibattito che sarà seguito da un voto conclusivo; un voto favorevole di 60 senatori (su un totale di 100: oggi abbiamo 52 repubblicani, 46 democratici, 2 indipendenti) determinerà la conclusione del dibattito. A seconda di quanto la battaglia politica rispetto al candidato in oggetto si infiammerà potremo avere uno di questi scenari: approvazione in tempi relativamente brevi e susseguente "Confirmation", il che significa che il candidato avrà raccolto consensi anche tra membri del partito di opposizione; "Filibuster", ovvero ostruzionismo (in questo caso da parte dei democratici) fatto attraverso un trascinamento senza fine del dibattito parlamentare qualora non si fosse in grado di raggiungere i 60 voti. Quando ciò accadesse o il presidente cambia cavallo, oppure — estrema ratio — il Senato sceglie per la cosiddetta "Atomic option": cambiare le regole del gioco e ridurre a semplice maggioranza l'esito del voto sul candidato. 51 voti diventano sufficienti. Solo che, come nelle guerre nucleari, una volta sganciata la bomba non si torna più indietro e la semplice maggioranza cancella per le generazioni a venire il requisito dei 60 voti.