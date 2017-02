PRESIDENTS' DAY/ La vera "arma" che manca ai media contro l'alieno Trump

"Usare arma": è l'angosciante traduzione che Louise Bank, la linguista-eroina di Arrival, rivela al Pentagono nel suo lavoro di interpretazione della lingua aliena degli "Eptapodi" Tom e Jerry. E, naturalmente, di fronte a quelle due parole agghiaccianti, l'esercito si prepara ad un attacco. Ma il film rivela che l'"arma" cui alludono gli alieni è l'arma della conoscenza, che vogliono offrire alla razza umana per ottenerne l'aiuto.

Si chiama Donald l'alieno con cui la razza umana, e precisamente la sottorazza giornalistica, si trova a trattare dal 20 gennaio scorso. Oggi, terzo lunedì di febbraio, cade in America il "Presidents' Day", una festività istituita nel 1880 per commemorare il compleanno di George Washington, che mai come quest'anno arriva in un momento convulso e polemico nella storia americana.

L'alieno Donald Trump parla una lingua che alla metà degli Stati Uniti risulta peggio che incomprensibile: odiosa. Quel che si tratta di capire è se quei suoni gutturali che il biondone di Washington emette corrispondano davvero al carico di minacce, ingiurie e invettive che sembrano contenere o se sono, semplicemente, un modo anticonvenzionale e ostico, per le orecchie dei "linguisti mediatici" chiamati a tradurle, di dire cose inoffensive o addirittura apprezzabili.

Le registrazioni della prima conferenza stampa "senza rete" organizzata qualche giorno fa da Trump alla Casa Bianca confermano che è in atto un dramma dell'incomunicabilità tra il presidente e i cronisti, che certamente il magnate non fa nulla per risolvere ma che anche i cronisti accentuano con un carico di astio e di prevenzione degno di miglior causa.

Un esempio per tutti. April Ryan, una giornalista radiofonica, chiede al presidente se pensa di sensibilizzare il gruppo interparlamentare dei deputati afroamericani nei suoi promessi sforzi per ridurre le violenze nelle città. Lui anziché rispondere, mellifluo e convenzionale come avrebbe fatto chiunque altro, con un semplice e sorridente "certamente sì", replica provocatoriamente: "Sai che ti dico, vuoi organizzare tu un incontro? Vuoi pensarci tu? Avanti, su, fissa un incontro. Avanti. Fissa un incontro. Sarei contento di incontrare i parlamentari neri. Sono fantastici i parlamentari neri, penso che siano fantastici". Scandalo e sconcerto per la provocazione, indifferenza per quel che, nel merito, ha detto Trump, e cioè che considera "fantastici" i deputati di colore.

Ma il peggio è stato all'inizio, quando Trump ha definito "fuori controllo" la stampa Usa nei toni che adotta quando parla di lui, riferendosi ovviamente ai grandi giornali, in particolare quelli della East Coast, dal New York Times al Washington Post. "Fuori controllo" è un'espressione imprudente e a sua volta provocatoria, che sembra fatta apposta per suscitare una reazione rabbiosa: come sarebbe "fuori controllo"? A quale controllo allude, quale censura invoca, "The Donald"?