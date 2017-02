SCENARI/ Jean: Trump manda Pence a "spaventare" l'Europa

Quando Donald Trump fa le sue "sparate" che fanno saltare tutti in piedi, c'è sempre bisogno del traduttore. Questa volta è toccata al vicepresidente Mike Pence che, in visita in Europa, dopo che Trump aveva definito la Nato "obsoleta" e l'Unione europea "un consorzio", ha invece ribadito "il forte impegno Usa verso la UE" e "l'appoggio incrollabile nella Nato". Cosa significa in concreto questa differenza di toni? Per il generale Carlo Jean, "Pence è venuta ad assicurare gli europei di una situazione oggettiva, non ha fatto alcun proclama. Quello che ha detto all'Europa è: tenete conto che nell'opinione pubblica americana che influisce sull'amministrazione di Washington c'è la convinzione che voi europei dobbiate darvi da fare, se non lo fate per noi è difficile mantenere il livello di impegno anche se esso corrisponde agli interessi nazionali americani". Per quanto riguarda la richiesta di aumentare del 2% il Pil da destinare alla difesa, poi, non è certo una novità: "gli americani, che spendono i 2/3 dei soldi destinati alla Nato, fanno questa richiesta sin dai tempi della Guerra fredda".

Pence e Trump, posizioni contrastanti?

Non è così. L'ordine capitalistico liberale basato sull'egemonia degli Stati Uniti e sull'egemonia del dollaro non è in grado di reggersi con la potenza dei soli Usa. Essi hanno sempre più bisogno di alleati e quelli europei sono quelli che danno da sempre maggiore affidamento, nonostante taluni inconvenienti che provocano all'America come ad esempio quelli che vengono dalla politica economica tedesca.

Trump in sostanza chiede un maggior coinvolgimento europeo?

La difesa europea rappresenta un peso per gli Usa superiore a quello che dovrebbe essere. La percezione in America è che gli europei dovrebbero pensare maggiormente alla propria sicurezza e difesa.

Anche la richiesta che i paesi europei aumentino le proprie risorse economiche verso la Nato non è certo una novità di Trump, giusto?

E' dai tempi della guerra fredda che gli americani si sono sempre lamentati che gli europei erano e sono consumatori piuttosto che produttori di sicurezza.

Ma la Nato oggi è obsoleta o no?

La Nato è quella che mantiene un equilibro tra la Russia e un'Europa totalmente frammentata, con interessi nazionali divergenti, anche per il retaggio storico e la posizione geografica.

Il muro di Berlino però è caduto decenni fa...



Ma i paesi dell'est europeo hanno una paura blu che la Russia diventi aggressiva nei loro confronti e chi può salvaguardarli? Sicuramente non l'Italia, la Francia e neanche la Germania, ma solo gli Stati Uniti, come dimostrano le ultime decisioni di Obama.

Proprio Obama è stato accusato di aver riportato i rapporti con la Russia al clima della Guerra fredda.