DIARIO ARGENTINA/ L'arresto che travolge Madri e Nonne di Plaza de Mayo

L'ex Comandante in capo, fino al 2015, dell'esercito argentino Cesar Milani è stato arrestato nella località di La Rioja dopo aver reso una dichiarazione in merito ai sequestri e le torture di Pedro Adan Olivera e di suo figlio Ramon Alfredo e Veronica Matta avvenuti nel 1977. Milani è anche implicato nel sequestro e sparizione del soldato Alberto Ledo, avvenuta il 20 maggio del 1976. In seguito il militare continuò la sua carriera nell'esercito fino a essere nominato Generale nel 2007, sotto la Presidenza di Cristina Kirchner, che in seguito, nel 2013, lo promosse Capo dell'Esercito.

Questa nomina aveva sollevato dei dubbi da parte di alcune organizzazioni per i diritti umani argentine, ma il sostegno delle Madri di Plaza de Mayo (linea Bonafini) e le Nonne di Plaza de Mayo guidate da Estela de Carlotto, unite al partito Kirchnerista Fpv (Frente para la victoria) ha fatto sì che nella sessione del 13 ottobre del 2013 al Senato si confermasse l'incarico del Generale, nonostante le proteste dell'opposizione.

Tra i più accaniti accusatori della nomina di Milani l'ex Premio Nobel per la pace, Perez Esquivel, la leader delle madri-Linea Fundadora Nora Cortinos e la senatrice Norma Morandini, che da molti anni lotta per i diritti umani da una posizione sostanzialmente indipendente, e che, all' arresto del Generale, ha dichiarato: "L'odierno arresto di Milani costituisce una prova che i foulard di alcune Madri siano macchiati dall'obbedienza cieca al potere e anche dell'utilizzo politico degli anni Settanta da parte del kirchnerismo". Cristina Kirchner si servì di Milani soprattutto per la sua grande esperienza in "intelligence", facendogli fondare un servizio di spionaggio parallelo alla Side (quello ex ufficiale) e operante per conto del kirchnerismo, fornendo dati sensibili soprattutto sui membri dell'opposizione, in modo da mettere in moto la macchina ricattatoria funzionale al potere.

Quando pure il discusso leader del Cels, un centro di ricerche legali, il giornalista Horacio Verbitsky (autore di libri denuncia sui voli della morte organizzati dalla dittatura, ma pure sospettato, dirigente del gruppo terrorista Montoneros, di una connivenza con il regime militare) si "accorge", dopo aver tenuta nascosta l'informazione al potere kirchnerista di cui era collaboratore, del passato di Milani, lo denuncia (ma ormai era un segreto di Pulcinella). E dopo breve tempo il Generale si pensiona, ritirandosi dal servizio, ma senza che contro di lui venga promossa alcuna azione. Tranne un'accusa di arricchimento illecito e un'altra per l'acquisto sospetto di tangenti di ponti mobili per uso militare.