DALLA CINA/ Sisci: per Pechino l'Italia non è più un paese serio

Sergio Mattarella ha concluso la sua visita di Stato in Cina, nel corso della quale sono stati firmati accordi economici bilaterali e si è auspicata, da entrambe le parti, la prosecuzione di una partnership duratura a tutto campo. "La Cina vuole la globalizzazione — spiega da Pechino Francesco Sisci, editorialista di Asia Times — ma è preoccupata della grande debolezza che mostra in questa fase l'Unione Europea. Quanto all'Italia, le maggiori perplessità vanno all'incertezza politica e alla mancanza di programmazione a lungo termine. Un danno per l'Italia e anche per la Cina".

Che ruolo ha per la Cina l'interlocuzione italiana in Europa, nel contesto politico attuale?

Per la Cina la cornice dell'Ue è molto forte e anche molto interessante. Pechino fa fatica a gestire rapporti con i singoli paesi dell'Unione (troppi e troppo diversi), mentre la Ue nel suo insieme è un polo economico e in teoria politico importante. Quindi il problema diventa: che ruolo può avere l'Italia nel definire una politica europea con la Cina in questo momento?

Che cosa risponde?

Purtroppo occorre dire che c'è una grande debolezza dell'Unione Europea. La Gran Bretagna vuole lasciare la Ue ma non sappiamo come e se accadrà. Inoltre c'è l'alea combinata delle elezioni francesi, tedesche e italiane le quali non si sa se finiranno per rafforzare o indebolire le spinte antieuropeiste presenti in tutta Europa. Quindi non sappiamo se alla fine di questo ciclo elettorale importantissimo la Ue andrà verso una riforma necessaria o semplicemente continuerà a navigare a vista come ha fatto finora. Inoltre gli Stati Uniti, che da settant'anni hanno spinto per l'unità europea, ora si stanno disinteressando dell'Unione, mentre la Russia soffia sui nazionalismi antieuropeisti. Nel complesso queste dinamiche determineranno anche la politica con un partner importante come la Cina.

Quindi?

Per l'Italia la visita di Mattarella è importante come segnale politico e simbolico, ma Roma poi dovrà lavorare su molti fronti, interno ed internazionale, per sviluppare una vera politica con la Cina. Senza questo, saremo sempre più spinti in un angolo di simpatia ma anche di irrilevanza.

Fin dall'inizio della sua presidenza, Mattarella si è posto come il vero interlocutore italiano all'estero. Quanto conta questo per la Cina e che cosa significa concretamente?

Il problema è che al di là dei gesti simbolici, in cui l'Italia è bravissima, bisognerà pensare a programmi concreti di lungo termine che non siano semplicemente bilaterali Italia-Cina ma abbiano un impatto europeo. In tal senso la presenza di Mattarella dà una prospettiva di lungo termine, perché va al di là dell'instabilità cronica di governo. Ma poi occorre riempire tale prospettiva di contenuti, diversamente l'Italia diventa il paese della forma senza sostanza.

C'è stata una pesante sentenza di condanna contro oltre 250 cinesi che hanno esportato illegalmente dall'Italia in quattro anni oltre 4,6 miliardi di euro. In questa esportazione è coinvolta anche la filiale a Milano di Bank of China, una delle maggiori banche cinesi. Pensa possa incidere nei rapporti bilaterali?