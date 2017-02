ELEZIONI IN FRANCIA/ La crisi economica e il fiasco di Hollande "votano" Le Pen

Non saranno elezioni semplici le prossime presidenziali in Francia del 23 aprile e del probabile, quasi inevitabile ballottaggio del 7 maggio 2017, dopo due settimane. E ancora meno semplice sarà azzeccare il risultato.

Ogni tanto qualcuno va a vedere lo spread della Borsa di Parigi (che si è alzato, seppure non come quello italiano) e stila pronostici. Poi ci sono i sondaggisti, che dopo il 2016, tra Brexit, Trump e il referendum costituzionale italiano del 4 dicembre, hanno perso molta credibilità. Infine ci sono gli scommettitori, i vecchi bookmaker di stampo anglosassone che aggiustano, settimana dopo settimana, le loro quote. Ci sono favoriti, ma non certezze.

Si sa che la partita è decisiva per il futuro della Francia, ma soprattutto per il futuro dell'Europa. Marine, la figlia di Jean-Marie Le Pen, il vecchio leader del Front National, che sfidò Jacques Chirac nel 2002 e fu sconfitto in seconda battuta, per lo "spirito repubblicano" e antifascista di gollisti (in diverse versioni) e socialisti, si dovrebbe trovare di fronte anche lei a un ballottaggio.

Questa volta, al posto del quasi nostalgico "petainista" Jean-Marie, ci sarà appunto Marine, che ha "riverniciato" il Front National, collocandolo sempre a destra, ma in una posizione soprattutto antieuropeista, antisistema, antieuro e rivendicando al primo posto del suo programma la Francia, quasi nello stesso modo in cui Donald Trump lo ha fatto con la sua vincente campagna elettorale americana. I tratti della politica di Marine Le Pen, articolati su 144 punti, sono anche inzuppati di postideologismo e di superamento della dialettica tra destra e sinistra, nel più classico copione dell'antipolitica.

Dunque un'altra volta il cognome Le Pen andrà probabilmente al ballottaggio e, secondo analisti e osservatori, anche questa volta dovrebbe essere sconfitto. Ma va detto subito che il quadro politico francese dai tempi di Chirac a oggi è mutato profondamente.

Il vecchio Jean-Marie rappresentava l'espressione di una protesta di destra in una Francia che cominciava a scalpitare nei confronti dell'Europa e guardava con preoccupazione al disordine delle banlieue, ma non c'era ancora una crisi economica così profonda, non c'erano i "nuovi poveri" del vecchio ceto medio in crescente difficoltà e quasi in via di sparizione. Soprattutto non c'era ancora l'attacco di un terrorismo cresciuto in casa, tra gli immigrati giunti alla seconda e terza generazione.

E mentre ai tempi di Chirac, la quinta repubblica manteneva quasi intatta la sua compattezza di fondo, oggi la Francia si trova di fronte al fallimento dell'integrazione, secondo il giudizio di un grande finanziere franco-tunisino come Tarak Ben Ammar. Quindi Jean-Marie Le Pen rappresentava in fondo un pizzico di nostalgia del generale Petain mescolato alla "rivolta bottegaia" di Pierre Poujade, in salsa estremista e radicale di destra.