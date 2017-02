SCENARI/ Cosa nasconde lo scontro di Trump con Iran e Messico?

Nel commentare sul sussidiario le ultime dichiarazioni di Donald Trump sulla questione palestinese, Filippo Landi sottolinea correttamente la differenza con la posizione, piuttosto ambigua, della precedente Amministrazione Obama. "Per me va bene sia la soluzione con due Stati sia quella con uno Stato. L'importante è che le parti siano d'accordo": questa frase di Trump è indice di un affronto della questione meno ipocrita rispetto al passato ed è in linea con gli atteggiamenti tipici di Trump. Inoltre, può essere anche utile per cercare di individuare i punti essenziali della sua politica estera, che sembrano portare a una divisione del mondo in due aree: un'area nella quale gli Stati Uniti continueranno a giocare un ruolo fondamentale e un'altra in cui gli Usa saranno disposti ad accettare le soluzioni raggiunte dagli attori locali, purché non dannose per gli interessi americani.

Apparentemente, il Medio Oriente rientra nella seconda area di interesse e la frase sulla questione palestinese potrebbe essere estesa anche alla Siria e all'Iraq. E' probabile che per Trump il coinvolgimento diretto in questa regione sia costato troppo agli Stati Uniti e che tocchi ora agli "alleati" il compito si assicurare la stabilità dell'area. Un atteggiamento simile a quello tenuto nei confronti della Nato e dell'Europa, atteggiamento che ha portato molti osservatori a parlare di disimpegno da entrambe le aree. Le tendenze centrifughe all'interno della Ue, che non si limitano al Regno Unito, portano acqua al mulino degli accordi bilaterali sostenuti da Trump, contro i grandi trattati multilaterali, come TTP e TTIP, cari a Obama.

Intervengono qui i rapporti con la Russia di Putin, con la sostanziale "assoluzione" dell'annessione della Crimea che ha suscitato tante reazioni negative. Per la verità, Trump potrebbe dire che se il principio di autodeterminazione vale per i palestinesi, non si capisce perché non dovrebbe valere anche per i russi di Crimea o del Donbass.

I rapporti con la Russia sono più complicati in Medio Oriente per la posizione fortemente contraria di Trump verso l'Iran, principale alleato della Russia nella regione e pericoloso nemico di Israele. Sembrerebbe inevitabile uno scontro con Putin, come ai tempi di Obama e della Clinton, ma non è detto che la situazione porti a questo, sia per il pragmatismo — qualcuno potrebbe dire cinismo — di Putin e Trump, sia per l'estrema fluidità dei rapporti tra i protagonisti locali e la continua variabilità delle alleanze.

Nell'area di intervento diretto degli Usa è pensabile vadano iscritte America Latina e Asia. Per la prima, alla scottante problematica riguardante il Messico e che non è limitata al solo problema dell'immigrazione, si è aggiunto negli scorsi giorni lo scontro con il Venezuela sui diritti umani e Trump ha reso effettive le sanzioni contro Caracas decise, ma non attuate, da Obama. Questa mossa di Trump viene giudicata come un tentativo di ridurre l'ostilità di molti governi e di gran parte dell'opinione pubblica sudamericana per la sua controversia con il Messico.