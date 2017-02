SCENARI/ Luttwak: Trump farà capire all'Italia chi è Beppe Grillo

C'è già chi parla di golpe da parte di Donald Trump. I suoi atti e le sue decisioni quotidiane aizzano l'opinione pubblica di mezzo mondo (anche se in realtà un recente sondaggio dice che più della metà degli americani è schierata con lui a proposito del cosiddetto "muslim ban", compreso il 55 per cento dell'elettorato democratico). Dopo il caso del licenziamento in tronco di Sally Yates che, va ricordato perché non tutta la stampa italiana lo ha recepito, era una semplice funzionaria che copriva ad interim il ruolo di ministro della giustizia in attesa della nomina presidenziale, Trump ha nominato il giudice della Corte suprema che rimpiazza lo scomparso Antonin Scala. Si tratta di Neil Gorsuch, ovviamente un repubblicano, e i democratici protestano vivacemente. "Possono protestare quanto vogliono" spiega al sussidiario Edward Luttwak, "ma non c'è nessun obbligo costituzionale che dica che alla Corte suprema ci sia un numero uguale di giudici dei due partiti. Trump è repubblicano e nomina un repubblicano". Trump, spiega Luttwak, sta mantenendo fede a tutti gli impegni presi in campagna elettorale, cosa che normalmente i politici non fanno. Per questo "siamo solo all'inizio, dalla Cia al ministero dell'ambiente almeno il 70 per cento dei dipendenti devono prepararsi ad andare a casa".

Luttwak, i democratici protestano per la scelta del giudice Gorsuch.

Possono protestare quanto vogliono, ma Gorsuch è già un giudice di Corte d'appello, considerata persona seria e imparziale. Ha il solo torto di essere repubblicano, ma chi pensano che un presidente repubblicano avrebbe scelto? Qualunque cosa faccia Trump, ormai l'abbiamo capito, è destinata a far scatenare i democratici.

Forse qualcuno si aspettava un Trump più aperto alla collaborazione con l'altra parte politica?

Trump non ha fatto campagna elettorale dicendo che sarebbe stato gentile. Quello che ha detto è che vuole rifare l'America ed è quello che sta facendo. Ha vinto su quella base e su quella base ha un mandato. Neil Gorsuch non è un estremista, è solo un conservatore come lo era il giudice di cui ha preso il posto, Antonin Scalia.

I democratici lamentano che è antiabortista e sostenitore delle grandi aziende contro i lavoratori.

Gorsuch potrebbe essere per l'aborto o contro l'aborto, dipende se la configurazione dell'eventuale caso in questione è costituzionale o no. Scalia e Gorsuch sono persone che credono che la Costituzione non vada reinterpretata ma solo applicata, a differenza dei democratici che vanno dietro alle mode del momento.

Non esiste nessun obbligo costituzionale nella scelta dei giudici della Corte suprema?

Assolutamente no. Fra poco ne andranno in pensione altri due e Trump nominerà altri due repubblicani. Gente giovane, come Gorsuch, che possa restare in carica almento per i prossimi vent'anni.

Del caso Yates invece che ne dice? Trump non è stato troppo spiccio?