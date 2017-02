DALLA GERMANIA/ Meno 400mila fedeli nel 2015: a chi tocca "salvare" la fede?

LIPSIA — I dati riguardanti la Chiesa in Germania, presentati da Daniel Deckers, biografo del cardinale Karl Lehmann e vaticanista, nell'editoriale della Faz sotto il titolo: "Kirche schafft sich ab" (la Chiesa si auto elimina), sono innegabili. In altri paesi europei la situazione è ancora più drammatica. Nel 2015 si è raggiunto la somma massima di 400mila "uscite" dalla Chiesa cattolica e da quella luterano-evangelica. Non ci sono ancora statistiche per il 2016, ma dalle informazioni che si hanno non vi si può sperare in un'inversione di marcia. Per la situazione concordataria tedesca, "uscire dalle Chiese" significa non voler pagare più le tasse (secondo il concordato con la stato tedesco, chi appartiene ad una Chiesa deve pagare le tasse; quando per qualsivoglia motivo uno decide di non volerle pagare esce automaticamente dalla Chiesa a cui apparteneva). L'unico dato positivo, a questo livello, rimane la ricchezza delle Chiese tedesche: per le 27 diocesi cattoliche tedesche e per le venti chiesi regionali luterane la somma ricevuta dallo stato, per le tasse pagate dai contribuenti, ammonta a più di 11 miliardi di euro.

Subito dopo il Concilio Vaticano II (1962- 1965), i dati riguardanti le vocazioni sacerdotali erano buoni e riempivano di fiducia. "Il numero di sacerdoti che rinunciavano al loro ministero, a partire dalla metà degli anni Settanta diminuiva, i seminari delle diocesi e i centri di formazione degli ordini religiosi si riempivano. Il livello massimo venne raggiunto nel 1983 con 829 candidati al sacerdozio (nella repubblica federale tedesca e in quella democratica)".

Da allora siamo in discesa. "Nel 2015, 96 uomini sono stati considerati sufficientemente qualificati per intraprendere il cammino sacerdotale" (Daniel Deckers). Nella diocesi di Colonia, la più grande e ricca della Germania, vi sono attualmente 17 candidati al sacerdozio e nella diocesi di Magdeburg non c'è ne quasi nessuno (mia ricerca).

Un dato rilevato da Daniel Deckers è che su due novizi che entrano in seminario, uno interrompe il cammino sacerdotale. Nel 2016 ci sono state in tutta la Germania 58 ordinazioni sacerdotali, mentre i cattolici in Germania sono ancora 24 milioni. L'età media del clero attivo si colloca tra i 60 e i 70 anni.

Per quanto riguarda il rapporto tra le due grandi Chiese in Germania Deckers riassume così la situazione: "un parroco evangelico luterano si trova alla domenica in una chiesa vuota e una comunità cattolica aspetta invano l'arrivo di un sacerdote".

Drammatici sono anche i dati riguardanti la vita concreta dei sacerdoti cattolici, che come i pastori luterani guadagnano bene (più di un'insegnante, che in Germania guadagna molto di più di uno italiano): "se l'obbligo del celibato non li spaventa, il futuro sacerdote è confrontato con una forma di vita in cui solitudine o rapporti affettivi nascosti vanno a pari passo con burnout e assuefazioni di vario tipo". In forza di mie ricerche so che vi sono preti che lasciano il ministero anche dopo venti o trent'anni di sacerdozio, senza che sia pronunciata dal vescovo una parola di gratitudine, a livello ufficiale, per il loro lavoro compiuto nelle parrocchie per decenni senza che sia pronunciata un parola di gratitudine, a livello ufficiale, per il lavoro compiuto. I casi di sacerdoti che hanno bambini, che vengono poi finanziati dai vescovi, è alto.