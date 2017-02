BAMBINO PUNITO A MORTE/ Francia, a 5 anni costretto a correre di notte: aveva fatto la pipì a letto

Sembra non ci siano limiti alla crudeltà e alla cattiveria umana, specie se inferti dai genitori tali episodi sembrano inconcepibili. Eppure accadono. In Francia, in una cittadina del nord del paese, un bambino di 5 anni che viveva con la madre (23 anni) e il patrigno (30 anni) ha fatto la pipì a letto mentre dormiva. Scoperto dei genitori, hanno deciso di infliggergli una punizione allucinante: buttato fuori di casa nel pieno della notte invernale con solo mutandine e calzini, è stato obbligato a correre per chilometri. Alla fine il suo cuoricino non ha retto: è stato trovato da un passante verso le 2 e 30 del mattino ormai cadavere. Dalle indagini sul corpo del piccolo è risultato che subiva maltrattamenti fisici: segni di violenza e naso rotto. Un orrore quello inflitto dalla coppia - arrestata con l'accusa di omicidio volontario - a cui il bambino è sfuggito solo con la morte.

