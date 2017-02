DIARIO ARGENTINA/ Il dibattito "delirante" sui diritti umani

L’Argentina è un Paese unico per molti fattori straordinari, ma purtroppo mantiene questa particolarità anche per molti eventi negativi che spesso ne impediscono non solo lo sviluppo, ma addirittura la supremazia mondiale. E questo senza esagerare, viste le grandissime risorse, non solo energetiche ma anche intellettuali, di cui dispone. E proprio da queste ultime provengono dei problemi a rigor di logica inspiegabili, quasi che il Paese sia situato in un altro, lontanissimo pianeta. La società si spacca e spreca importantissime energie in diatribe che la dividono spesso provocando fratture gravissime, soprattutto su fatti storici che, nel tempo, vengono distorti al punto tale che l’aforisma di Voltaire “La storia è una burla che i vivi giocano ai morti” sembra concepito dopo una visita al “Fin del mundo”.

Si arriva non solo a rivisitazioni storiche che paragonano Cristoforo Colombo al Generale Videla e che hanno provocato, nella loro imbecillità, la distruzione del monumento donato dalla comunità italiana un secolo fa e tolto dalla sua sistemazione naturale (antistante la residenza Presidenziale della Casa Rosada) per ordine della ex Presidente Cristina Fernandez de Kirchner: il territorio dove abbondano non solo le “balle spaziali” ma anche dichiarazioni deliranti coinvolge i tristi anni Settanta dominati, purtroppo, dalle azioni permeate dal demonio della violenza perpetrate sia da movimenti terroristici che dalla genocida giunta militare.

Ancora non si era spenta la polemica sul numero reale di desaparecidos (tutti i dati ufficiali concordano con le descrizioni di molti personaggi dell’epoca sulla necessità di pompare la cifra per far riconoscere dagli organismi internazionali lo status di genocidio) che non furono i “mitici” 30.000, ma circa 8.700 (cifra di per sé già assolutamente spaventosa) peraltro testimoniata dal numero di targhette che compongono il Monumento alla memoria con i dati dei desaparecidos rispetto alle 22.000 vuote.

La settimana scorsa, nel corso di una trasmissione televisiva, il dirigente delle dogane argentine, l’ex militare Gomez Centurion, oltre a ribadire per l’ennesima volta che sul conto dei desaparecidos esistono “8.000 verità che cozzano contro 22.000 bugie”, ha calcato ancor di più la mano affermando che la giunta militare non aveva nessun piano sistematico di eliminazione fisica durante gli anni ‘70. Cosa che contrasta non solo con le conclusioni del famoso processo contro la giunta militare sotto la presidenza di Raul Alfonsin, ma anche con le dichiarazioni dello stesso ex Generale Rafael Videla, che nella sua lunga intervista al giornalista Ceferino Reato lo aveva ammesso senza mezzi termini.

Dunque è stata più di un’opinione personale, ma un vero e proprio “delirio” storico al quale però, due giorni dopo, si è aggiunto quella della deputata Victoria Donda, ex kirchnerista e figlia di desaparecidos. Alla richiesta di includere nel monumento alla memoria pure i nomi delle vittime del brutale terrorismo che ha sconvolto l’Argentina tra il 1969 e il 1977 (cioè in anni dove il Paese era Governato da una seppur debole democrazia) ha risposto di no, proponendo addirittura di intitolare un monumento a parte in memoria delle 1.800 vittime. Altro delirio, questa volta di segno opposto.