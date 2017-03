COREA DEL SUD/ Park Geun-hye viene rimossa: scontri in piazza, morti (Oggi, 10 marzo 2017)

RIMOSSA PRESIDENTE COREA DEL SUD PARK GEUN-HYE: LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA L'IMPEACHMENT (OGGI, 10 MARZO 2017) - In Corea del Sud è stata rimossa la presidente Park Geun-hye, la prima donna al vertice istituzionale più alto nel paese. Come riportato dall'agenzia di stampa Ansa, la Corte costituzionale ha confermato all'unanimità l'impeachment che era stato approvato lo scorso 9 dicembre dal Parlamento. Si tratta ella prima procedura di questo tipo che viene adottata in Corea del Sud. La presidente della Corte Lee Jung-mi ha letto in televisione la sentenza con la quale è stata rimossa la presidente Park Geun-hye e ha dichiarato: "La speranza è che la sentenza chiuda le divisioni nazionali.Gli effetti negativi delle azioni presidenziali e le loro ripercussioni sono gravi, e i benefici della difesa della Costituzione con la sua rimozione dalla carica sono enormemente ampi". Dopo la sentenza si sono verificati scontri in piazza a Seul e sono morti due sostenitori della presidente Park Geun-hye, secondo quanto riferito dall'agenzia Yonhap.

RIMOSSA PRESIDENTE COREA DEL SUD PARK GEUN-HYE: LA CORTE COSTITUZIONALE HA VOTATO L'IMPEACHMENT (OGGI, 10 MARZO 2017) - La Corte Costituzionale ha certificato che la confidente, Choi Soon-sil, si è "immischiata in affari di Stato" per della presidente Park Geun-hye, ritenuta responsabile della ripetuta e continua "fuga di molti documenti riservati". La Corte ha anche riconosciuto il ruolo nelle pressioni sulle imprese sudcoreane per l'erogazione di fondi a due fondazioni promosse da Choi che avrebbero incassato decine di milioni di dollari. Sono state invece rigettate le accuse di abuso di potere nella nomina di funzionari di governo e le pressioni sulla stampa "per mancanza di prove" e la cosiddetta "fuga dalle responsabilità", come nella tragedia dell'affondamento di aprile 2014 del traghetto Seawol perché non di "competenza" della Corte. Secondo la costituzione del paese nuove elezioni si terranno entro 60 giorni, con ogni probabilità il prossimo 9 maggio. E' dato per favorito nei sondaggi l'ex capo delle opposizioni Moon Jae-in, sconfitto da Park Geun-hye nel 2012.

