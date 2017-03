TURCHIA VS OLANDA / Chiuso spazio aereo e diplomazia: Erdogan attacca l’Ue e la Merkel (oggi 14 marzo)

TURCHIA VS OLANDA, CHIUSO SPAZIO AEREO: GRAVE CRISI DIPLOMATICA, ERDOGAN ATTACCA LA MERKEL (ULTIME NOTIZIE) - La crisi diplomatica in Europa tra la Turchia e l’Olanda rischia di trascinare Bruxelles in un baratro di crisi non esattamente augurabile in un clima di già enormi fragilità e difficoltà economiche e sociale. Partito tutto da un referendum, quello turco, ora lo scontro si allarga e prende dentro Germania, Francia e tutto il board Ue. L’Aja vieta lo sbarco del ministro di Erdogan per un comizio pro-referendum del “sultano” ai tantissimi cittadini turchi che vivono in Olanda, la reazione è durissima e l’attacco contro i Paesi Bassi diventa a senso unico. “Nazisti, anti-libertari, terroristi” e via dicendo; la reazione dell’Ue è di principale sostegno a L’Aja e questo scatena ancora di più la rabbia di Erdogan che in questi giorni attacco tutto e tutti mettendo a rischio i vari accordi internazionali con Europa e Usa. Sono partite le prima sanzioni dure da Ankara e prevedono la chiusura dello spazio aereo ai diplomatici olandesi e la rottura praticamente definitiva di ogni possibile relazione con i Paesi Bassi. Il premier uscente olandese - in attesa dell’importante voto di domani alle elezioni politiche nazionali - commenta «continuo a trovare bizzarro che in Turchia si stia parlando di sanzioni quando è evidente che siamo noi ad avere motivi per essere arrabbiati per quello che è successo nel fine settimana». Ad irritare il governo de L'Aia è stato soprattutto il riferimento agli olandesi come "nazisti" da parte del presidente turco Erdogan. Nel frattempo il presidente turco attacca senza trattenersi la cancelliera tedesca Angela Merkel, rea di difendere la posizione dell’Olanda contro la sua Turchia: «sostiene il terrorismo, potremmo anche rivedere l’accordo Ue sui profughi», dove tra l’altro Erdogan omette il fatto che tale accordo viene pagato a suon di miliardi da tutta l’unione Europea alle casse di Ankara.

TURCHIA VS OLANDA, MIN.ESTERI ATTACCA L’UE “GRAVE STARE CON L’AJA” (ULTIME NOTIZIE) - Una crisi vastissima in poi tempo davvero: la Turchia e la dura reazione contro il divieto olandese di affrontare sul proprio territorio un comizio pro-Erdogan dai toni non certo sereni - in Francia in questi giorni, dove il comizio è stato accettato, si sono sentiti vari cori e dimostrazioni pro-Isis con “Allah akhbar” come “colonna sonora” odiosa. Intanto arrivano anche nuove critiche all’Unione Europea dal ministro degli esteri di Ankara all'indomani dell'esortazione della Commissione europea al governo turco ad «astenersi da dichiarazioni eccessive e da azioni che rischiano di esacerbare ulteriormente la situazione». Il governo turco definisce infatti, «gravissimo il fatto che l’Ue si schieri con l’Olanda nella controversia che oppone in due Paesi». Non solo, prosegue la nota ancora contro Bruxelles, «Le nostre controparti nell'Ue fanno esercizio solo in modo selettivo dei valori democratici, dei diritti fondamentali e delle libertà», denunciando una violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche in riferimento alla decisione del governo olandese di impedire al ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu di raggiungere sabato Rotterdam per tenere un comizio e di bloccare il ministro della Famiglia, Fatma Betul Sayan Kaya, costringendola a lasciare il Paese.

