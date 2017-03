MODELLA UCCISA DAL TRENO/ L'ultima foto della 19enne prima di morire

Purtroppo il luogo scelto per il cosiddetto "photo shoot", la serie di scatti fotografici che le modelle fanno per i loro book dimostrativi o per qualche campagna pubblicitaria, non era dei migliori. Fredzania Thompson, 19 anni e in stato di gravidanza, si trovava in località Navasota nel Texas insieme al suo fotografo che aveva deciso di scattarle alcune foto mentre posava sui binari della fotografia, una immagine classica per gli americani. Dopo alcuni scatti il fotografo le ha chiesto di spostarsi sui binari a fianco, ma nessuno dei due si è accorto incredibilmente che stava arrivando un treno. La ragazza è stata così uccisa dal convoglio di passaggio, mentre il fotografo è riuscito a salvarsi. Secondo i responsabili della compagnia ferroviaria Union Pacific il conducente del treno aveva suonato la sirena per avvertirli e ha cercato di frenare, ma non c'è stato nulla da fare. La giovane voleva tentare la carriera nel mondo della moda dopo aver dato alla luce il figlio che non nascerà mai, avrebbe compiuto 20 anni lunedì prossimo.

