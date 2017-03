MAMMA PIU' GIOVANE DI INGHILTERRA/ Incinta a 11 anni, l'età si abbassa ancora

Le ha rubato il record, se di record si può parlare. Fino a qualche giorno fa a detenere "il titolo" di mamma più giovane della storia inglese era Tressa Middleton, che a 12 anni ebbe un figlio dopo essere stata stuprata dal fratello (per la cronaca, sono passati dieci anni e proprio poche settimane fa è diventata mamma per la seconda volta). Tressa, dopo aver cresciuto il figlio per un paio di anni, lo perse dopo che si seppe chi era il padre e venne dato in adozione. Ci ha messo anni per uscire da quel trauma, vissuti tra alcolismo e depressione, ma adesso da sette anni ha una relazione stabile con un uomo di 30 anni. Adesso i media inglesi parlano di una 11enne che è in attesa di un figlio, non se ne conosce l'identità ma sembra che per fortuna almeno non si tratti questa volta di un incesto o di uno stupro. Si pensa che il padre sia di pochissimi anni più grande di lei. Il caso è seguito dalle autorità e sottolinea la sempre più giovane età per quanto riguarda i rapporti sessuali, una situazione drammatica che spesso porta a casi di aborto o comunque di esistenza gravemente compromesse.

