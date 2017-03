MCDONALD'S RIVUOLE OBAMA/ Incredibile attacco su Twitter, ma il mistero è fitto: "hai anche le mani piccole!"

MCDONALD'S RIVUOLE OBAMA, INCREDIBILE ATTACCO DA PARTE DEL COLOSSAL DEI FAST FOOD A DONALD TRUMP. RISPONDERA' IL PRESIDENTE DEGLI USA? - Come reagirà il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di fronte al tweet polemico prima lanciato e poi cancellato da McDonald's? Di sicuro non faranno piacere le parole piccate di chi con la politica dovrebbe centrare davvero poco. Trump da parte sua non si è mai tenuto nulla ed è sempre stato uno di quelli pronti a dire le cose come stanno senza mai rimanere fermo e non rispondere usando la diplomazia. Staremo a vedere come si comporterà lo stesso Donald Trump e se risponderà pubblicamente a quello che è un fatto davvero difficile da non guardare nemmeno con la faccia di chi ci è rimasto male. Staremo a vedere se arriveranno presto queste parole oppure se il silenzio sarà di nuovo padrone.

MCDONALD'S RIVUOLE OBAMA, INCREDIBILE ATTACCO DA PARTE DEL COLOSSAL DEI FAST FOOD A DONALD TRUMP - E' un attacco a chiare lettere quello che McDonald's riserva nei confronti del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e poco importa se quel tweet piccante sia stato poi cancellato in poco tempo perchè nell'era dei social network è difficilissimo insabbiare un post dopo averlo tenuto pubblicato anche per pochi minuti. E' così che lo screenshoot del tweet in questione fa il giro del web arrivando fino al nostro paese con tantissime polemiche nei confronti di uno dei Presidenti più contestati da parte degli americani stessi. Sul Twitter il colosso dei fastfood scrive: "Donald Trump you are actually a disgusting excuse of a President and we would love to have Barack Obama back, also you have tiny hands", "Donald Trump sei realmente un Presidente disgutoso e ci piacerebbe avere Barack Obama indietro", clicca qui per il tweet.

