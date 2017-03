SCENARIO/ Formica: l'Italia deve sfiduciare Juncker e questa Europa

"Avanti così": è questa la formula che, secondo Jean-Claude Juncker, meglio sintetizza il futuro dell'Ue. Ieri il presidente della Commissione ha presentato al Parlamento europeo il "Libro bianco sul futuro dell'Europa". Sono cinque le strade possibili per il dopo Brexit: "Avanti così", "Solo mercato unico" (ma "non è questa la mia soluzione, ha precisato Juncker), "Chi vuole di più fa di più", (ovvero l'Europa a più velocità), "Fare meno in modo più efficiente" e infine l'opzione politica più forte, "Fare molto di più insieme". Cinque percorsi possibili sui quali la Commissione per ora non si esprime, perché al suo interno — ha precisato Juncker — non vi sarebbe unanimità di vedute.

Ma non è tutto. Non deve sfuggire un'altra sentenza di Juncker: "Oggi non c'è la volontà collettiva per una modifica dei Trattati". Tradotto: rigore e vincolo esterno per tutti, senza se se senza ma, fino a quando Berlino lo vuole. "Queste opzioni non hanno senso" commenta Rino Formica, ministro socialista nella cosiddetta prima repubblica.

Perché, Formica?

Gli slogan di Juncker sono come le destinazioni di un grande giro turistico, dai ghiacciai alle piramidi. Poi però è come se l'organizzatore dicesse: ohibò, non abbiamo i soldi per il viaggio.

Fuor di metafora?

Dire che non si possono modificare i Trattati, è come dire che non ci sono le condizioni per fare nulla: nemmeno per lasciare le cose come stanno! Se non avesse messo in lista l'"avanti così", lasciare le cose come sono poteva essere una conclusione logica dell'impossibilità di fare le altre. Ma se le opzioni operative non sono possibili, significa che nemmeno lasciare le cose come sono oggi è possibile.

Nemmeno ridurre la disoccupazione è alla portata dell'Ue: non è il suo compito, ha detto Juncker. Ciò che può fare è stimolare gli investimenti.

Chapeau. La domanda diventa: che cosa la teniamo a fare, questa commissione con il suo presidente? Non si capisce se questo memorandum è stato fatto da un irresponsabile che non si rende conto di ciò che dice, o da una persona scaltra che estremizza il ragionamento per scuotere i grandi paesi che hanno il merito della condizione di stallo in cui ci troviamo.

Lei per quale risposta propende?

Sono indeciso, ci sto ancora pensando.

Il capogruppo dei socialisti Gianni Pittella si è detto deluso dal libro bianco di Juncker perché manca un'opzione politica.

Le parole di Pittella sono inutili. Se i nostri politici non sono d'accordo, dovrebbero farne una questione politica e sollevarla dinanzi al presidente Tajani, perché la Commissione risponde del suo operato davanti al Parlamento europeo.

Posizioni come quelle di Juncker non rischiano di alimentare il voto antisistema in Francia e Germania?

Non saranno le dichiarazioni di questi leader a portare la rottura o il risanamento, ma le tendenze politiche maggioritarie che questi paesi esprimeranno.

Quindi?