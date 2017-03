Terza guerra mondiale?/ La Russia si riarma e in Svezia torna la leva obbligatoria...

TERZA GUERRA MONDIALE? LEVA OBBLIGATORIA IN SVEZIA CONTRO IL RIARMO DELLA RUSSIA (OGGI, 2 MARZO 2017) - Potrebbe scoppiare una Terza guerra mondiale? Lo scenario politico internazionale negli ultimi tempi non sembra 'tranquillo' e c'è chi teme che si possa arrivare anche a un nuovo conflitto mondiale. Dopo che la Russia ha deciso di riarmarsi la Svezia ha infatti stabilito il ritorno alla leva obbligatoria. A riguardo, come riporta il Corriere della Sera, è attesa una decisione del Parlamento: si sa già però il provvedimento proposto dal governo otterrà l’approvazione visto che è stato appoggiato sia dalla maggioranza di centrosinistra che sostiene l’esecutivo che dall’opposizione di centrodestra. La leva obbligatoria dovrebbe partire a gennaio 2018 e inizialmente dovrebbe coinvolgere 4mila ragazzi di 18 anni residenti nel paese scandinavo. La Svezia aveva abolito la leva obbligatoria sette anni fa. La decisione di ripristinarla è stata annunciata dal ministro della Difesa che ha fatto riferimento al “deterioramento della sicurezza nella regione”. Secondo gli esperti la nuova politica estera della Russia avrebbe influenzato la decisione della Svezia che aveva già ipotizzato di tornare all’ “esercito di popolo” nell’estate dello scorso anno. Pure la Lituania ha reintrodotto la leva obbligatoria nel 2015 e una decisione simile potrebbe ora essere presa anche dalla Germania visto il calo del numero di militari professionisti.

© Riproduzione Riservata.