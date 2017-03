CENTRO COMMERCIALE/ Video, Hong Kong, la scala mobile cambia direzione, scena da incubo

Foto Pixabay.com

Poteva essere una strage, fortunatamente non è stato così, anche se alla fine ci sono state almeno 17 persone rimaste ferite anche in modo serio. L'incubo di ogni persona che sale su una scala mobile è diventato improvvisamente realtà a Hong Kong, in un affollatissimo centro commerciale, quando una scala mobile lunga ben 45 metri che portava un grosso numero di persone verso l'alto, ha improvvisamente cambiato direzione, andando verso il basso. La folla è stata ovviamente travolta cadendo, ogni persona sopra l'altra nel tentativo di cambiare posizione attaccandosi alle sponde. Inevitabilmente però al termine della scala le persone sono state travolte. Non solo il cambio di direzione, ma anche un aumento della velocità ha causato il panico totale delle persone che urlavano per la paura. La scena è stata ripresa dalle telecamere interne del Mong Kok Mail, il centro commerciale dove è avvenuto l'incidente. CLICCA SU QUESTO LINK PER VEDERE IL VIDEO DELL'INCIDENTE

