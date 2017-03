Teegan Harvey/ Niente velo e super scollature, chi è la figlia di Khalid Masood l'attentatore di Londra

L'attentato a Londra

ATTENTATORE DI LONDRA, LA FIGLIA “RIBELLE” DI KHALID MASOOD È TEEGAN HARVEY: NIENTE VELO E STILE OCCIDENTALE - La seconda dei tre figli di Khalid Masood, l’attentatore di Londra, si è ribellata al padre scegliendo doi non indossare il velo e di sfoggiare lo stile occidentale. La sua foto è stata pubblicata dal Sunday Times e ci mostra un’avvenente ragazza con indosso un abito nero aderente e scollato in tinta con i lunghi capelli scuri lasciati sciolti sulle spalle. La 18enne si è rifiutata di abbandonare lo stile occidentale per gli ideale del padre ma sua sorella maggiore, di 24 anni, ha scelto un cammino diverso. Quest’ultima ha seguito le scelte del padre e si è convertita all’Islam, decidendo quindi di indossare il velo. Le ragazze sono figlie di Khalid e di Jane Harvey, 52enne incontrata da Masood nel 1991 prima che si radicalizzasse in prigione. La relazione tra i due è finita nel 2002, mentre Khalid stava scontando il suo secondo anno in carcere per aver brutalmente picchiato il proprietario di un pub in un impeto di rabbia. Masood, nato nel Kent con il nome di Adrian Elms, si era trasferito nella sua casa da 700mila sterline in un paese vicino a Rye nell’East Sussex. La coppia ha avuto due figlie e Masood ha lavorato come manager nell’azienda della signora Harvey.

