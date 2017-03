ELEZIONI IN FRANCIA/ Macron, il "Renzi serio" che può battere la Le Pen al ballottaggio

ELEZIONI FRANCIA 2017. Il quadro elettorale delle presidenziali francesi è stato sconvolto dalle implicazioni giudiziarie in cui è rimasto impigliato il candidato del centrodestra, l'ex premier François Fillon. Sostenuto in modo compatto da tutto il partito durante le primarie, la convocazione da parte dei magistrati per le accuse di aver favorito la moglie e i figli il prossimo 15 marzo (due giorni dopo, il 17, scade il termine per presentare i candidati) ha visto sfilarsi tutti quei sostenitori della destra di Sarkozy che ora lo stanno lasciando solo. "Se è un suicidio politico del centrodestra, la colpa è solo sua" commenta da Parigi l'inviato de Il Giornale Francesco De Remigis. "Fillon si era presentato come l'uomo dell'onestà e della correttezza assolute". Sul fronte della sinistra invece, dice ancora De Remigis, Emmanuel Macron "che si presenta come un social-liberale radicale rappresenta per la Francia una novità assoluta in quanto indipendente dai due storici blocchi di destra e sinistra e ha la possibilità di diventare il prossimo presidente francese".

Che peso reale ha nel quadro della corsa alla presidenza lo scandalo in cui è coinvolto Fillon?

La situazione è piuttosto grave, non tanto dal punto di vista giudiziario quanto da quello politico.

In che senso?

I giudici dovranno ascoltare Fillon, interrogarlo e poi decidere se mantenere aperta l'indagine nei suoi confronti. Ma dal punto di vista politico, dopo la notizia data da lui stesso nel suo partito sono cominciate le defezioni, e anche di peso.

Chi lo sta lasciando solo?

Anche in Francia, non solo in Italia, i politici non vanno mai in pensione. E così Sarkozy sta cercando di ridare peso al suo entourage che invece Fillon aveva messo alle corde. Aveva detto che se fosse stato indagato si sarebbe ritirato, convinto che non lo sarebbe stato; poi ha ritirato la parola. I suoi avversari interni hanno colto questa occasione per metterlo in crisi.

E adesso?

L'aspetto giudiziario è importante perché il 15 marzo è una data ad hoc, visto che il 17 scade il termine per il deposito della candidatura. Questo crea un danno evidente al centrodestra, perché è davvero difficile cambiare in corsa un candidato con due giorni d'anticipo. In realtà è stato lui, Fillon, a gettare le basi del suicidio elettorale; gli avversari interni lo avevano sostenuto anche pubblicamente durante le primarie, aveva raccolto 4 milioni di voti, aveva avuto una dimostrazione di compattezza intorno alla sua candidatura piuttosto solida.

Senza i problemi giudiziari che chance di vincere avrebbe avuto Fillon?

Pochissime. Se superasse il primo turno sarebbe già un miracolo, dispone solo del 19 per cento delle preferenze contro l'oltre 27 per cento di Marine Le Pen. Ma ricordiamo sempre che anche qui i sondaggi hanno un valore relativo, dato che alle primarie Fillon era dato per perdente.

Macron è la grande novità di queste elezioni ed è a pochi punti percentuali dalla Le Pen. Si può dire che incarna una sorta di mix tra il renzismo e i grillini?