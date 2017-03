INDONESIA/ Video shock: pitone di 7 metri ingoia un contadino per intero

Foto Pixabay.com

Episodio incredibile, ma vero, come documentano le immagini filmate, anche se pixelate per cercare di evitare quanto possibile l'orrore della visione. Un pitone specie di animali che di solito si limitano a nutrirsi di piccoli mammiferi, anche scimmie o maialini, questa volta ha compiuto qualcosa di così esagerato che è costato la vita anche lui. Raramente succede, ma accade anche questo: la bestia, lunga sette metri, ha ingoiato per intero un essere umano, un contadino di cui non si avevano più notizie da diversi giorni. E' successo in Indonesia, nella foresta dell'isola di Sulawesi, dove l'animale ormai morto è stato ritrovato con un grosso rigonfiamento. La gente lo ha aperto con un coltello e hanno visto spuntare due gambe umane con tanto di stivali. Poi il resto del corpo: era il contadino di 25 anni di cui non si avevano più notizie. Sulla sua schiena una ferita, il morso dell'animale che lo ha ucciso, dopo di che lo ha ingoiato per intero. Si tratta di un pitone reticolato che attaccano le prede con i denti molto affilati, quindi le stritolano e poi le ingoiano per intero. CLICCA SU QUESTO LINK PER VEDERE IL VIDEO

