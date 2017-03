CAOS LIBIA/ L'energia di Putin (e dell'Italia) cambia verso alla partita di Serraj

Non sappiamo con esattezza cosa si sono detti Fayez Serraj, premier del governo libico a marchio Onu, e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov nel recente incontro di Mosca del 2 marzo ma, a quanto pare, il clima era molto disteso e cordiale. Molti ora si chiederanno: "ma Putin non sosteneva Haftar?". Non più come prima, verrebbe da rispondere.

Si badi bene, non si intende dire che Mosca abbia abbandonato il generale, ma soltanto che sembra voler assurgere ad attore diplomatico indispensabile per tentare di dipanare la complessa questione libica, agganciando anche il governo di Tripoli. Un ruolo che il leader del Cremlino ha già ricoperto in Siria, passando da "parte in causa", specie dopo l'intervento diretto del 30 settembre 2015, a "stabilizzatore geopolitico". Durante i negoziati di Astana l'attivissimo Putin non solo ha coordinato i lavori con Turchia e Iran, attori che neppure con un notevole sforzo di immaginazione avremmo immaginato alla stesso tavolo, ma ha anche presentato una bozza di costituzione per il paese.

Anche in Libia, con le dovute differenziazioni, Putin sembra voler passare da un coinvolgimento diretto ad un ruolo diplomatico. Giova fare un passo indietro. Quando il 17 marzo 2011 il Consiglio di Sicurezza dell'Onu approvava la risoluzione n. 1973, che consentiva di prendere "tutte le misure necessarie", tranne l'occupazione militare, in difesa della popolazione civile libica contro Gheddafi, la Russia si astenne. In realtà era contraria ai bombardamenti e per questo venne estromessa nella partita per il bottino libico che da lì a poco ebbe inizio. Passa qualche anno, tre per l'esattezza, e la Russia, sempre più impegnata in Siria, si accorge che tutti quegli attori internazionali che avevano spinto per l'azione militare in Libia (leggasi Francia) e quelli che l'avevano sostenuta più per pigrizia che per reale convinzione (leggasi Usa) avevano miseramente fallito.

Ancora una volta la realpolitik dell'interesse nazionale aveva avuto la meglio sul ruolo delle organizzazioni internazionali che parlavano di concertazione e "si illudevano di pace".

Era il momento, per Mosca, di prendersi una rivincita e infilare un gol praticamente a porta vuota. Entra, così, a gamba tesa nel quadrante libico. Passando dall'est e sfruttando la sponda del Cairo, inizia a sostenere Tobruk. Vende armi ad Haftar, attraverso triangolazioni estere con l'Egitto (e probabilmente anche con l'Algeria) e immette soldi nelle casse della banca centrale di Beida, 200 milioni di dinari distribuiti nell'est del paese per fare fronte alla crisi di liquidità e per stipendiare le milizie di Haftar. Il matrimonio di interessi sembrava fatto. Ma ora le cose paiono aver preso un'altra piega.