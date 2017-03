FOSSA COMUNE NELL'ORFANOTROFIO/ Le suore di Tuam e gli 800 bambini scomparsi: le bufale dei giornali

Grande scalpore per l'annunciato ritrovamento di una "fossa comune" a Tuam, in un orfanotrofio gestito dal 1925 al 1961 da alcune suore. E' strano che il vescovo della città Michael Neary si accodi alle accuse della stampa dicendosi inorridito e rattristato. In realtà non esiste alcuna fossa comune, ma sette camere sepolcrali diverse. Ai tempi anche gli ospedali civili usavano quelle che oggi, con disprezzo, si definiscono "fosse comuni". I giornali di tutto il mondo in questi giorni intitolano con "fosse comuni" la sepoltura di neonati e bambini fino ai 3 anni nell'orfanotrofio Casa della Madre e del Bambino a Tuam, in Irlanda

I titoli molto spesso vengono usati per la connotazione, non per la denotazione. In altre parole i titoli vengono usati per comunicare alla gente che sentimento avere, di sdegno o di lode. In questo caso i giornali ci ordinano di provare sdegno. Tuttavia non si tratta di una fossa comune. Tutta la vicenda si deve al lavoro di Catherine Corless, una storica di Galway. Lei stessa ha dichiarato che non è una fossa comune e che se lo sono inventato i giornali. Catherine Corless è la fonte, e la fonte smentisce che si tratti di una fossa comune: «Non ho mai usato la parola “scaricati”, non ho mai detto a nessuno che 800 corpi sono stati gettati in una fossa settica. Non sono le mie parole». Parte del problema è la mancanza di conoscenza della storia dell'Irlanda.Tale mancanza è il risultato di una lunga operazione di censura da parte degli inglesi che per secoli hanno schiavizzato e ridotto alla fame gli irlandesi ma non vogliono che si sappia. Fino all'inizio del secolo scorso quasi tutta la terra d'Irlanda era di proprietà di pochissime persone, tutte inglesi.

Pochi sanno che, anche al tempo della grande carestia, l'Irlanda era uno dei più grandi esportatori di vivande d'Europa. Allora perché la carestia? Perché i proprietari terrieri inglesi prendevano tutto il raccolto e consentivano ai contadini irlandesi di mangiare solo patate. Fino agli anni '90 era possibile vedere nelle campagne irlandesi vecchie case di contadini con porte molto basse Quando una malattia ha cominciato a rovinare le patate è stata la tragedia. Ci sono stati periodi in cui nelle strade di Dublino ogni mattina si raccoglievano i morti a carrettate. Se gli adulti morivano come le mosche, figuriamoci i bambini poveri. Le suore non avevano i mezzi economici per raddrizzare un'intera nazione. Tuttavia hanno dato assistenza a quei poveri bambini dimenticati da tutti, che così non sono morti soli e abbandonati.

Di fatto le suore che lavoravano in questo orfanotrofio erano infermiere specializzate scelte appositamente, che con i pochissimi mezzi a disposizione facevano il loro meglio, in un periodo storico (fomentato anche dalla Chiesa cattolica) in cui le ragazze madri erano considerate prostitute e i loro figli, i figli del peccato. Qua però trovavano accoglienza, piuttosto che finire in mezzo alla strada. Potevano restare qui con i loro bambini per circa un anno e poi scegliere cosa fare. I bambini lasciati soli verso i 10 anni venivano avviati al lavoro o adottati da famiglie ricche.