FRANA GIGANTE IN COLOMBIA/ Mocoa, oltre 90 morti e 200 feriti: il fango sommerge la città

Frana (Immagini di repertorio)

FRANA GIGANTE IN COLOMBIA A MOCOA, OLTRE 90 MORTI E 200 FERITI: IL FANGO SOMMERGE LA CITTÀ - Tragedia di proporzioni immane in Colombia, dove oltre 90 persone sono morte e 200 sono rimaste feriti a causa di una frana gigante nella città di Mocoa. Come riportato da La Repubblica, la cittadina posta 500 km a sud di Bogotà è stata letteralmente sommersa dal fango dopo che il fiume omonimo è straripato a causa delle piogge torrenziali delle ultime ore. Il numero dei dispersi, secondo la Croce Rossa colombiana, non è stato ancora definito, ma per quantificare le difficoltà causate dallo smottamento bisogna anche considerare le migliaia di case invase dal fango nella provincia di Putumayo a causa dello straripamento dei fiumi. Il governatore della provincia, Sorrel Aroca, ha parlato di "tragedia senza precedenti", spiegando che ci sono "centinaia di famiglie non ancora trovate" e "interi quartieri persi". A cercare di tenere vivo lo spirito del popolo colombiano è il presidente Juan Manuel Santos, il quale, oltre ad aver ordinato il dispiegamento delle forze armate per rispondere all'emergenza ha anche annunciato, tramite Twitter, la sua presenza sul luogo del disastro. Sarà lui a coordinare la macchina dei soccorsi e a sovrintendere le operazioni d'assistenza in un'area caratterizzata dalla presenza di fitte foreste. Juan Manuel Santos ha spiegato che il fatto di recarsi a Mocoa garantirà "attenzione alle vittime di questa tragedia, per la quale tutti i colombiani sono in lutto".

