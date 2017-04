Foto con il cobra e poi muore (da Youtube)

INDIA, FOTO CON IL COBRA E POI MUORE: VIDEO. TURISTA MORSO SULLA FRONTE, IL VELENO È LETALE - Un turista si mette in posa con un cobra e poi muore. È successo in India, dove un incantatore di serpenti ha provato a mettere attorno al collo del turista il cobra, mentre gli altri assistevano alla scena. Il rettile però era agitato e ha colpito il turista mordendolo. L'uomo non si è reso conto subito del morso, né di essere stato avvelenato dal cobra, quindi resta in posa per far scattare la foto, ma dopo qualche istante comincia a capire che c'è qualcosa che non va e chiede allora all'incantatore di serpenti di verificare se è stato morto. Viene, però, ignorato dall'incantatore, che prosegue con la sua dimostrazione. Pochi minuti dopo, però, il turista perde conoscenza. Invece di essere portato in ospedale, viene portato dagli spettatori da un dottore.

I testimoni hanno raccontato che è morto avvelenato nel giro di un'ora. La notizia è stata riportata dal Daily Mail, secondo cui l'incidente è avvenuto a Jodhpur, che si trova nello stato federato del Rajasthan. Non è ancora chiaro a quale specie di cobra appartenga questo serpente, perché in India ci sono cinque specie. Tutte comunque sono velenose e, quindi, potenzialmente letali per gli esseri umani, anche se non compaiono nella lista dei primi dieci serpenti più letali al mondo. Il cobra più comune in India contiene un veleno che attacca le sinapsi nervose, provocando la paralisi e poi l'arresto cardiaco.

© Riproduzione Riservata.