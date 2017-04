SOLDI PUBBLICI/ Lo Stato finanzia chiesa luterana che insegna discipline soprannaturali

Foto Pixabay.com

Libera Chiesa in libero Stato come proclamavano al parlamento italiano il conte Camillo Benso di Cavour, sottolineando la fine del potere temporale della Chiesa. Da allora a parte qualche speciale accordo molto limitato, nessuna Chiesa riceve alcun finanziamento dai singoli stati, applicando quel regime di separazione tra potere spirituale e potere temporale. Un caso particolare però è successo in Norvegia, paese a stragrande maggioranza luterana, dove la chiesa della cittadina di Stavanger ha ottenuto un finanziamento da parte del governo. Tornano le sovvenzioni statali alle chiese? Più o meno, perché il ministero dell'educazione ha dato il benestare con tanto di finanziamenti a corsi di "guarigione e profezia". Insomma, discipline sovrannaturali. Sono in programma 120 ore di corso in cui imparare a predicare i vangeli e poi applicare quanto imparato alla gente per le strade. Invece durante i corsi di profezia gli studenti impareranno a sintonizzarsi con la voce di Dio. Secondo il pastore della chiesa, il desiderio è quello di "insegnare a vivere quegli aspetti della vita di Gesù che si leggono nei vangeli. Molto spesso i suoi insegnamenti sono enfatizzati mentre la dimensione sovrannaturale è spesso trascurata". Ovviamente sono seguite polemiche. Secondo un docente di scienze, tali corsi possono creare una immagine sensazionalistica dando agli studenti aspettative irreali. Secondo un psicologo, in un'epoca storica dove il narcisismo va per la maggiore, il concetto di sovrannaturale va approcciato con grande attenzione e prudenza. Ma non è una novità per questa comunità. Nel 2011 alcuni fedeli andarono in giro per le strade cercando di guarire le persone con il loro tocco, dopo aver frequentato l'apposito corso… Per chi è credente invece, ovviamente con questo tipo di insegnamenti si elimina del tutto l'intervento divino nelle vite umane: ci pensiamo da soli insomma.

